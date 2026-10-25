Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor

Când ai un prieten blănos, orice ieșire poate deveni o aventură în doi! Iar unele dintre vedetele noastre par să știe cel mai bine că patrupedul nu e doar un animal de companie, ci un membru cu drepturi depline al familiei. CANCAN.RO a realizat un top 30 al vedetelor care își iau prietenii patrupezi cu ele peste tot. Fie că merg la plimbare, la cumpărături sau pur și simplu își fac apariția în oraș, divele noastre au grijă să-și ia companionul cu ele.

În unele ieșiri, accesoriul care fură privirile nu e geanta de designer, ci o pereche de lăbuțe nerăbdătoare. Pentru prietenii necuvântători, orașul e teren de explorat, plaja, un loc de răsfăț, iar evenimentele, ocazia perfectă să iasă în lume. Cu lesa pe post de invitație și chef de aventură, blănoșii par să aibă locul lor rezervat în programul stăpânelor. Andra Măruță, Bianca Drăgușanu și Emily Burghele sunt trei dintre vedetele care ne-au atras atenția prin legătura specială pe care o au cu prietenii lor necuvântători.

Andra Măruță, la plimbare cu un partener de nădejde

Andra Măruță a ieșit la plimbare în ținută lejeră, cu cățelul aproape și lesa în mână. Micul companion, cu o bandană simpatică la gât, pare să fie partenerul perfect pentru o tură prin oraș. Printre mașini și trecători, cățelul a ținut pasul cu vedeta și a adus un strop de drăgălășenie în peisajul agitat al orașului. Andra pare să aibă companie bună la drum, iar blănosul nu pare deloc intimidat de forfota din jur.

Bianca Drăgușanu, cu patrupedul la plajă

Bianca Drăgușanu nu se desparte ușor de cei dragi, iar patrupedul ei pare să aibă un loc special în programul vedetei. La plajă, Bianca a avut parte de un companion pe măsură. Relaxată pe șezlong, diva își ține cățelul aproape, iar fotografia noastră surprinde un moment numai bun de pus în albumul de vacanță. Cu palmieri, umbrele și mare cât vezi cu ochii, patrupedul pare să fi primit un loc de cinste în decor. Rămâne doar întrebarea: cine se bucură mai mult de răsfăț, Bianca sau micul ei însoțitor?

Emily Burghelea, apariție cu blănosul în brațe

Emily Burghelea a mers la un eveniment cu un invitat special: un cățel pe care îl ține în brațe. Am zice că este un accesoriu tocmai bun pentru o petrecere mondenă. Într-un decor în care ținutele și fotografiile sunt la ordinea zilei, patrupedul a avut toate șansele să fure câteva priviri. Iar dacă blănosul s-a simțit ca acasă în lumina reflectoarelor, e clar că e potrivit pentru micile ecrane!

Și lista continuă…

Pe lângă cele trei apariții, în topul nostru se mai află Andreea Botănica, Fabiola Măiuță alături de Matei Dima și Ana Baniciu, Alice Constantinică, Xonia, Adelina Chivu, Francisca, Andra Trandaș, Erika Isac, Crina Abrudan, Andreea Mironescu, Marina Dina, Alice Cavaleru, Liliana Teodorescu, Aliona Bostian, Sylvia, Tania Buni, DJ Harra, Mădălina Dorobanțu, Vica Blochina, Laura Cosoi, Denise Iacobescu, Romanița Iovan, Oana Sârbu, Andreea Popescu, Mimi și Valentyna Dunca.

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