Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor

Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor
Galerie Foto 107
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Când ai un prieten blănos, orice ieșire poate deveni o aventură în doi! Iar unele dintre vedetele noastre par să știe cel mai bine că patrupedul nu e doar un animal de companie, ci un membru cu drepturi depline al familiei. CANCAN.RO a realizat un top 30 al vedetelor care își iau prietenii patrupezi cu ele peste tot. Fie că merg la plimbare, la cumpărături sau pur și simplu își fac apariția în oraș, divele noastre au grijă să-și ia companionul cu ele.

În unele ieșiri, accesoriul care fură privirile nu e geanta de designer, ci o pereche de lăbuțe nerăbdătoare. Pentru prietenii necuvântători, orașul e teren de explorat, plaja, un loc de răsfăț, iar evenimentele, ocazia perfectă să iasă în lume. Cu lesa pe post de invitație și chef de aventură, blănoșii par să aibă locul lor rezervat în programul stăpânelor. Andra Măruță, Bianca Drăgușanu și Emily Burghele sunt trei dintre vedetele care ne-au atras atenția prin legătura specială pe care o au cu prietenii lor necuvântători. 

Andra Măruță, la plimbare cu un partener de nădejde

Andra Măruță a ieșit la plimbare în ținută lejeră, cu cățelul aproape și lesa în mână. Micul companion, cu o bandană simpatică la gât, pare să fie partenerul perfect pentru o tură prin oraș. Printre mașini și trecători, cățelul a ținut pasul cu vedeta și a adus un strop de drăgălășenie în peisajul agitat al orașului. Andra pare să aibă companie bună la drum, iar blănosul nu pare deloc intimidat de forfota din jur.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
107 poze

Andra a ieșit cu cățelul la plimbare

Bianca Drăgușanu, cu patrupedul la plajă 

Bianca Drăgușanu nu se desparte ușor de cei dragi, iar patrupedul ei pare să aibă un loc special în programul vedetei. La plajă, Bianca a avut parte de un companion pe măsură. Relaxată pe șezlong, diva își ține cățelul aproape, iar fotografia noastră surprinde un moment numai bun de pus în albumul de vacanță. Cu palmieri, umbrele și mare cât vezi cu ochii, patrupedul pare să fi primit un loc de cinste în decor. Rămâne doar întrebarea: cine se bucură mai mult de răsfăț, Bianca sau micul ei însoțitor?

Bianca Drăgușanu, la plajă cu patrupedul blănos

Emily Burghelea, apariție cu blănosul în brațe

Emily Burghelea a mers la un eveniment cu un invitat special: un cățel pe care îl ține în brațe. Am zice că este un accesoriu tocmai bun pentru o petrecere mondenă. Într-un decor în care ținutele și fotografiile sunt la ordinea zilei, patrupedul a avut toate șansele să fure câteva priviri. Iar dacă blănosul s-a simțit ca acasă în lumina reflectoarelor, e clar că e potrivit pentru micile ecrane!

Emily Burghelea a mers la eveniment cu prietenul blănos

Și lista continuă…

Pe lângă cele trei apariții, în topul nostru se mai află Andreea Botănica, Fabiola Măiuță alături de Matei Dima și Ana Baniciu, Alice Constantinică, Xonia, Adelina Chivu, Francisca, Andra Trandaș, Erika Isac, Crina Abrudan, Andreea Mironescu, Marina Dina, Alice Cavaleru, Liliana Teodorescu, Aliona Bostian, Sylvia, Tania Buni, DJ Harra, Mădălina Dorobanțu, Vica Blochina, Laura Cosoi, Denise Iacobescu, Romanița Iovan, Oana Sârbu, Andreea Popescu, Mimi și Valentyna Dunca.

VEZI ȘI: Top 30 de dive care nu se lasă intimidate de vremea rea! Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu, printre vedetele care nu se tem de ploaie

CITEȘTE ȘI: TOP 40 de vedete și imaginație fără limite! Bianca Drăgușanu, Adela Popescu sau Loredana Chivu, surprinse cu degetul în gură

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
Artistul din România care ia în calcul să participe la Insula Iubirii: „Poate mă duc ca ispită”
Artistul din România care ia în calcul să participe la Insula Iubirii: „Poate mă duc ca ispită”
Război la cuțite în familia lui Gigi Becali! Sora latifundiarului a ajuns la tribunal după ce a descoperit că îi lipsește o bucată din proprietate!
Război la cuțite în familia lui Gigi Becali! Sora latifundiarului a ajuns la tribunal după ce a descoperit că îi lipsește o bucată din proprietate!
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
Adevarul
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Click.ro
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
go4it.ro
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.