O țară riscă să dispară până în anul 2100. Care este motivul

Una dintre cele mai mici țări din lume riscă să devină nelocuibilă până la sfârșitul acestui secol, avertizează oamenii de știință. Tuvalu, un arhipelag din Oceanul Pacific cu aproximativ 10.600 de locuitori, este deja puternic afectat de creșterea nivelului mării și de temperaturile tot mai ridicate ale oceanului.

Un val de căldură marină produs în 2024 a ucis aproximativ 99,9% dintre coralii care au contribuit la formarea insulelor Tuvalu, potrivit oamenilor de știință citați de Kuwait Times.

Biologul marin Austin Bowden-Kerby, care a vizitat zona anul trecut și a documentat amploarea distrugerilor, spune că peisajul submarin s-a schimbat radical.

„Poți înota ore întregi de-a lungul recifului din lagună și vezi schelet după schelet. Totul este mort”, a declarat cercetătorul.

Potrivit acestuia, ecosistemul care a contribuit la formarea insulelor a fost practic distrus, iar cauza nu ar fi poluarea sau pescuitul excesiv, ci schimbările climatice.

Tuvalu ar putea deveni nelocuibilă până la sfârșitul secolului

Tuvalu este formată din nouă atoluri și insule de corali, iar două dintre acestea au fost deja în mare parte acoperite de ape din cauza creșterii nivelului mării.

Oamenii de știință se tem că întregul arhipelag ar putea deveni nelocuibil până la sfârșitul secolului dacă actualele tendințe continuă.

Premierul Tuvalu, Feleti Teo, a avertizat recent în fața Adunării Generale a ONU că efectele sunt deja resimțite de populație.

„Creșterea nivelului mării nu este o amenințare pentru viitor, este o realitate a prezentului”, a spus acesta.

Schimbările climatice afectează și sursele de hrană ale locuitorilor. Cercetătorul Rajneel Singh spune că anumite specii de pești care erau capturate frecvent în trecut apar acum mult mai rar, iar exemplarele sunt mai mici.

Dispariția coralilor agravează problema, deoarece numeroase specii de pești depind de recifele vii.

Cercetătorii încearcă să salveze coralii rămași

Există și încercări de refacere a ecosistemului. O pepinieră de corali a oferit primele semne pozitive, iar unele specii de pești au început să revină în zonele respective.

Cercetătorii recunosc însă că este imposibil ca toate recifele distruse să fie replantate. Una dintre soluții ar fi identificarea și protejarea coralilor care rezistă mai bine temperaturilor ridicate.

Problema este și una financiară: fondurile pentru proiectul de conservare s-au terminat la sfârșitul lunii septembrie.

Situația din Tuvalu este considerată de cercetători un avertisment pentru alte regiuni. Evenimentele de albire produse începând din 2018 au provocat pierderi masive de corali, iar evaluările ONU avertizează că 90% dintre recifele lumii ar putea dispărea dacă încălzirea globală depășește pragul de 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale.

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