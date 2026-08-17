Doliu la Hollywood! Actrița Hayden Panettiere a murit la vârsta de doar 36 de ani

Este doliu la Hollywood! Celebra actriță Hayden Panettiere s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de doar 36 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost confirmat de către reprezentanții săi. Pentru moment, cauza decesului nu a fost dezvăluită public. Fanii actriței americane sunt în șoc, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Hayden Panettiere, actrița americană cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, a murit la vârsta de 36 de ani. Vedeta s-a stins din viață duminică, 16 august, iar poliția investighează un posibil incident. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de reprezentanții actriței.

„Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurată tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor care au urmărit-o pe ecrane”, se arată într-un comunicat.

Actrița Hayden Panettiere a murit la vârsta de doar 36 de ani

Pentru moment, cauzele decesului nu au fost făcute publice. Actrița Hayden Panettiere a murit la vârsta de doar 36 de ani și lasă în urmă o carieră bogată. Aceasta a cunoscut celebritatea încă din copilărie, iar printre rolurile ce au adus-o în atenția publicului larg se numără cel al majoretei Claire Bennet în serialul „Heroes”.

De asemenea, Hayden Panettiere a interpretat-o și pe cântăreața de muzică country Juliette Barnes în „Nashville”, rol care i-a adus numeroase nominalizări la premii. Mai mult, vedeta a mai avut apariții în seria de filme „Scream”, inclusiv în „Scream 4” și „Scream 6”.

Ea și-a împrumutat vocea și pentru jocul video „Until Dawn”. Cariera sa a început cu rolul Sheryl Yoast în filmul „Remember the Titans” din 2000, unde a jucat alături de Denzel Washington.

În ultimii ani, Hayden Panettiere a vorbit deschis despre provocările și procesul ei de recuperare, iar în anul 2025 a lansat cartea de memorii intitulată „This Is Me: A Reckoning”. În volum, aceasta vorbește despre presiunea faimei din copilărie, maternitate, sănătate mintală și pierderea fratelui ei mai mic, Jansen Panettiere, care a murit în 2023 la vârsta de 28 de ani.

Hayden Panettiere lasă în urmă o fetiță, Kaya, care nu o să își mai vadă niciodată mama. Fiica actriței provine din relația acesteia cu fostul logodnic, ucraineanul Vladimir Klitschko, fost campion mondial la categoria grea la box.

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