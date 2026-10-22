Comoara pe care o poți găsi pe câmp. Piatra care ajunge să coste 5.000 de euro gramul

Un fragment de rocă ajuns pe Pământ din spațiu poate valora o avere. Unii meteoriți căutați de colecționari pot ajunge să coste 5.000 de euro pe gram. Piatra poate fi găsită pe câmp, însă la nivel mondial sunt cunoscute aproximativ 30 de exemplare.

Deși poate părea o piatră obișnuită, o simplă verificare poate răsturna situația. Un fragment de rocă ajuns pe Pământ poate valora cât un apartament. Potrivit Medium.cz, cei mai rari meteoriți pot ajunge să coste 5.000 de euro gramul. Cu toate acestea, nu orice piatră din spațiu este atât de prețioasă. Prețul este influențat de factori precum originea, compoziția și starea în care a fost descoperită.

Meteoritul care valorează mii de euro

Cei mai cunoscuți și apreciați de cercetători sunt meteoriții cu pedigree, pentru care au reușit să reconstituie chiar și traiectoria inițială prin Sistemul Solar. Totuși, astfel de descoperiri sunt destul de rare, fiind cunoscute aproximativ 30 de exemplare. În plus, compoziția lor determină valoarea.

De exemplu, printre cele mai prețioase tipuri se numără pallasitele, meteoriţi care au o structură deosebită. Cele mai importante pentru colecționari sunt bucățile de rocă provenite de pe Lună sau de pe Marte și asta pentru că pot valora o avere.

Locul în care se găsesc adesea meteoriți

În Cehia se găsesc cel mai des meteoriți, datorită unui sistem de monitorizare a fenomenelor astronomice. Acesta s-a dezvoltat în urmă cu mai bine de un secol și este vorba despre Rețeaua Europeană de Monitorizare a Bolilor, fondată de astronomul Zdenek Ceplecha.

Sistemul este operat de Institutul Astronomic al Academiei de Ştiinţe a Republicii Cehe, din Ondrejov, și permite specialiştilor să calculeze cu precizie locurile în care ajung fragmente de meteoriţi.

Cu ajutorul acestuia, în 2018, cercetătorii cehi au descoperit meteoritul Renchen, în Germania. Totodată, s-au descoperit meteoriți în Cehia încă din anul 1400 și continuă și astăzi să se găsească fragmente importante care valorează mii de euro.

Ce se întâmplă când cineva găsește un meteorit

Potrivit site-ului de specialitate astro.cz, nu există nicio lege care să reglementeze în mod explicit găsirea meteoriților. Astfel, cine descoperă un fragment poate să îl dețină. Pe de altă parte, în Germania, regulile variază în funcție de land, iar statul poate revendica descoperirile cetățenilor.

În plus, specialiștii recomandă celor care găsesc astfel de pietre să anunțe Institutul Astronomic din Cehia sau un muzeu. Înregistrarea fragmentelor într-o bază de date poate contribui semnificativ la valoarea finală. De asemenea, în Slovacia, legislația este mai strictă. Cei care descoperă meteoriți sunt obligați să îi predea autorităților, deoarece sunt considerați obiecte protajate de stat.

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