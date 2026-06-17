Un asteroid se apropie de Pământ. Fenomenul istoric va avea loc pe 27 iunie 2026

Un fenomen neașteptat va avea loc luna aceasta. Un asteroid gigant va trece pe lângă Pământ la o distanță minimă. Ultima dată când s-a întâmplat un astfel de eveniment a fost acum mai bine de patru secole.

Daily Galaxy vine cu vești importante. În data de 27 iunie 2026, un asteroid gigant se va apropia de Pământ la o distanță minimă. Este vorba despre asteroidul 152637 (1997 NC1). Pasionații de astronomie sunt entuziasmați de acest eveniment, cu atât mai mult că este un moment istoric. Ultima dată când a avut loc un astfel de fenomen a fost în urmă cu 400 de ani, iar următoarea oportunitate va mai fi abia în anul 2133.

Un asteroid se apropie de Pământ

Pasionații de astronomie și nu numai se pregătesc de un fenomen rar. Asteroidul 152637 (1997 NC1) se va apropia la o distanță minimă, dar sigură de Pământ. Concret, va trece la 2,5 milioane de kilometri de planetă, iar aceasta este cea mai mică distanță din anul 1600 și până acum. Corpul ceresc aparține clasei Aten și intersectează orbita planetei noastre. Dimensiunea sa variază între 900 de metri și 1,5 kilometri.

Totul va avea loc în data de 27 iunie 2026 și nu există niciun risc de impact în viitorul apropiat. Mai mult decât atât, specialiștii în astronomie vor folosi date care pot actualiza modelele orbitale pe termen lung. Fenomenul poate fi observat cu ajutorul telescoapelor optice și sisteme radar. De asemenea, poate fi urmărit la Proiectul Virtual Telescope, care va transmite imagini în timp real cu acest corp ceresc. Măsurătorile radar elimină incertitudinile legate de dimensiunea adevărată a asteroidului, în timp ce telescoapele optice doar estimează dimensiunea. În plus, undele radio vor reconstitui forma sa tridimensională.

În punctul maxim, asteroidul va avea o magnitudine vizuală de 10 și mai poate fi observat prin telescoape mici. Cei care vor vedea cel mai bine corpul ceresc sunt locuitorii emisferei nordice, în special în faza de apropiere. Pe de altă parte, cei din emisfera sudică vor vedea mai bine în faza de îndepărtare. Mișcarea va fi lentă, iar cercetătorii și pasionații amatori vor colecta date despre evoluția corpurilor mici din Sistemul Solar, date pe care generațiile viitoare le vor folosi în anul 2133, atunci când va avea loc următorul eveniment de acest fel.

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