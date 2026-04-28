Fiul român al super-starului Alessandro Safina și-a întâlnit tatăl pentru prima dată. Moment dramatic după ani prin tribunale pentru a obține recunoașterea

De: Andrei Iovan 28/04/2026 | 22:40
Unele povești par să fie desprinse din scenariul unui film, așa cum e și cea de astăzi. O tânără din România merge la un concert fără să știe că artistul de pe scenă îi va schimba viața pentru totdeauna. Ani mai târziu, va avea un copil cu el, va trăi o poveste de iubire intensă, apoi un război dureros prin tribunale. Iar copilul lor, prins între două lumi, își va vedea tatăl pe scenă pentru prima dată abia după ani de conflicte și distanță. Este povestea, pe scurt, dintre Laura Maria Calafeteanu și tenorul italian Alessandro Safina. CANCAN.RO are detalii. 

Povestea Laurei Maria Calafeteanu și a tenorului italian Alessandro Safina nu este străină de ochii publicului. S-au despărțit în urmă cu 6 ani, dar nu într-un mod pașnic, după o poveste de dragoste din care a rezultat și un copil în vârstă de 5 ani. Iar tânăra a luptat în instanță pentru ca tenorul să își exercite autoritatea părintească față de el. Copilul celor doi se confruntă și cu probleme de sănătate, iar Laura a fost nevoită să ceară ajutor, în mod public, în timp ce, din spusele ei, tatăl nu se implica deloc în creșterea fiului său.

Laura Calafeteanu a avut o relație cu tenorul italian Alessandro Safina. sursă – social media

În urmă cu un an, după doi ani petrecuți prin tribunale, Laura Calafeteanu a reușit să obțină prima victorie, atunci când instanța au admis cererea femeii de majorare a pensiei alimentare, dar și atribuirea custodiei exlclusive. Tenorul a fost obligat să plătească lunar suma de 2.200 de euro până când copilul va împlini 18 ani. Din cauza situației tensionate care a definit ultimii ani, copilul nu a avut ocazia să își vadă  tatăl pe scenă. Până ieri.

Fiul tenorului italian și-a văzut tatăl pe scenă pentru prima dată, după lupte prin tribunale

Momentul în care micuțul a asistat pentru prima dată la un concert de-al tatălui său a fost încărcat cu emoție. Fiul Laurei calafeteanu și al lui Alessandrop Safina i-a pregătit tatălui și un desen, pe care i l-a înmânat. Din mesajul postat de Laura calafeteanu pe rețelele de socializare, se înțelege că ea a evitat să fie prezentă la concert, tocmai petru a-i oferi acest prim moment doar fiului ei.

Aseară, Sala Palatului a fost plină. Lumini calde, orchestră, emoție. O voce care, de ani de zile, cântă despre iubire, sensibilitate și legături profunde. Publicul a venit să simtă. Și a simțit. A fost un concert frumos. Ca multe altele. Dar dincolo de scenă există întotdeauna și alte povești. (…)

Eu am ales să nu fiu prezentă, tocmai pentru ca nimic din ceea ce ține de mine (emoții, tensiuni, trecut) să nu umbrească momentul lui. Să nu creeze disconfort. Să nu devină despre altceva decât despre un copil care ascultă, pentru prima dată, vocea tatălui său din sală. A trăit fiecare melodie cu o sinceritate pe care nu o poți învăța și nu o poți juca. Nu a pus întrebări. Nu a cerut explicații. Nu a simțit nevoia să înțeleagă ce lipsește. La final, și-a făcut curaj și a oferit un desen. Un desen făcut de el. Un gest simplu, curat, adevărat. Desenul a fost primit. Pentru câteva secunde, două lumi care, în mod normal, ar trebui să fie una singură, s-au atins. Atât cât a permis contextul.
Atât cât s-a putut. Apoi, fiecare și-a reluat locul (…). Dar dincolo de bucuria lui rămâne o realitate pe care aplauzele nu o acoperă: există o diferență între emoția oferită lumii și emoția oferită acolo unde ar conta cel mai mult. La fel cum există o distanță care nu se măsoară în metri, în bilete sau în invitații, ci în alegeri. Iar liniștea de după spune, uneori, mai mult decât orice cântec, a scris Laura Calafeteanu pe Instagram.

Scenariu de film între Laura Calafeteanu și Alessandro Safina

Laura Maria Calafeteanu l-a cunoscut pe Safina după unul dintre concertele lui din România. Chiar ea povestea, într-un interviu mai vechi, că mersese la concert aproape întâmplător și că își dorise o fotografie cu artistul, dar nu reușise să ajungă la el. În glumă, ar fi spus atunci că „dacă nu face poză cu mine, o să avem un copil împreună”. Ani mai târziu, destinul avea să transforme gluma într-o realitate neașteptată. Relația lor a devenit serioasă. Alessandro Safina s-a mutat în București pentru ea și pentru copilul lor, Christian, născut în 2015.

Alessandro Safina a avut mai multe procese cu Laura Calafeteanu. sursă – social media

Artistul vorbea public despre România ca despre locul care l-a „adoptat”, iar cei doi păreau să construiască o familie frumoasă. Despărțirea lor, produsă în jurul anului 2020, a fost urmată de ani întregi de procese și acuzații. Laura Maria Calafeteanu l-a acuzat pe tenor că nu s-a implicat suficient în viața copilului lor și că nu a respectat obligațiile financiare stabilite de instanță.

