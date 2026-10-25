Andreea Bălan, întâlnire de gradul zero! Artista a fost numai un zâmbet în compania familiei celebrului influencer

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Bălan, 42 de ani, nu surprinde niciodată neplăcut. Mereu este pur și simplu impecabilă, dichisită și aranjată la milimetru. La fel și familia sa, proiectul ei de suflet. Împreună cu Victor Cornea și copiii săi, Andreea Bălan își încântă fanii cu o imagine plină de respect, echilibru. E mereu cu picioarele pe pământ! La fel și la această apariiție, când a fost surprinsă de CANCAN.RO întâlnind o altă familie remarcabilă din online: Daniel Cafeluță Turcu împreună cu Sharon Turcu și fiul lor, Zion. Fiecare e vedetă în felul său, iar întâlnirea este o coincidență delicioasă.

Să începem cu „Andreluța”, cum i-ar zice influencerul Daniel Cafelutză, cel care a reușit una dintre cele mai semnificative agregări din online-ul românesc: are preste 2 milioane de followeri și continuă să genereze nu doar bună dispoziție, ci și venituri importante din misiunea sa în viață, aceea de a promova o existență echilibrată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Andreea acceptă să-și facă niște poze cu familia influencerului Cafelutză. Probabil e doar așa, ca suvenir, pentru că ei par în relații cât se poate de cordiale și e puțin probabil ca Daniel să folosească întâlnirea în scopuri de monetizare sau producție de conținut.

Andreea Bălan este radioasă ca un îngeraș, cu o ținută albă, cu cizme foarte înalte, până peste genunchi, în care am mai văzut-o și cu alte ocazii. Un costum clasic, dintr-o țesătură groasă, în stil parizian, un zâmbet de femeie cu adevărat fericită. Pur și simplu Andreea pare o femeie împăcată cu sine, mulțumită de tot ce face. Micuțul Zion al lui Daniel și al lui Sharon i se pare simpatic, așa că-l ciufulește puțin, spre „oroarea” lui Zion, care se fâstâcește și se duce la mami.

Andreea Bălan se întâlnește cu Daniel Cafelutză și familia

Dar cea mai mare simpatie este între fete. Andreea Bălan se îmbrățișează cu Sharon, soția lui Daniel. Așa, ca între mămici. Sharon, Daniel și Zion par să vină de la un antrenament, au o ținută sportivă și Daniel ține pe umăr o geantă sport. Andreea n-are cum să nu rezoneze la asta, pentru că e văzută deseori împreună cu copiii și cu proaspătul ei soț, Victor Cornea, cunoscut tenismen, la antrenamentele de la o bază sportivă din nordul Capitalei. De data asta, Andreea e însă singură, dar din imagini nu poate fi exclusă planificarea unei întâlniri cu familiile complete. Singura întrebare este ce-o să zică băiețelul Zion a lui Daniel și al lui Sharon când se întâlnește cu Ella și Clara, fetițele Andreei.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bălan a făcut schimbări în echipa de dansatori. Ce s-a întâmplat după plecarea lui Petrișor Ruge

NU RATA!

Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pune la cale Raluca Bădulescu? „Regina Regească” are planuri mari după Asia Express
Ce pune la cale Raluca Bădulescu? „Regina Regească” are planuri mari după Asia Express
Andreea Bld și „misteriosul” Adam au o chimie, dar oare e organică?
Andreea Bld și „misteriosul” Adam au o chimie, dar oare e organică?
Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”
Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”
Don Juan pe două roți, în alt film! Cabral a lăsat compania feminină pentru o întâlnire ca între băieți
Don Juan pe două roți, în alt film! Cabral a lăsat compania feminină pentru o întâlnire ca între băieți
BRomania și producătoarea Alexandra Hash, ieșire la cafea. Business, pleasure, sau un pic din amândouă?
BRomania și producătoarea Alexandra Hash, ieșire la cafea. Business, pleasure, sau un pic din amândouă?
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
Adevarul
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Click.ro
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
go4it.ro
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.