Andreea Bălan, întâlnire de gradul zero! Artista a fost numai un zâmbet în compania familiei celebrului influencer

Andreea Bălan, 42 de ani, nu surprinde niciodată neplăcut. Mereu este pur și simplu impecabilă, dichisită și aranjată la milimetru. La fel și familia sa, proiectul ei de suflet. Împreună cu Victor Cornea și copiii săi, Andreea Bălan își încântă fanii cu o imagine plină de respect, echilibru. E mereu cu picioarele pe pământ! La fel și la această apariiție, când a fost surprinsă de CANCAN.RO întâlnind o altă familie remarcabilă din online: Daniel Cafeluță Turcu împreună cu Sharon Turcu și fiul lor, Zion. Fiecare e vedetă în felul său, iar întâlnirea este o coincidență delicioasă.

Să începem cu „Andreluța”, cum i-ar zice influencerul Daniel Cafelutză, cel care a reușit una dintre cele mai semnificative agregări din online-ul românesc: are preste 2 milioane de followeri și continuă să genereze nu doar bună dispoziție, ci și venituri importante din misiunea sa în viață, aceea de a promova o existență echilibrată.

Andreea acceptă să-și facă niște poze cu familia influencerului Cafelutză. Probabil e doar așa, ca suvenir, pentru că ei par în relații cât se poate de cordiale și e puțin probabil ca Daniel să folosească întâlnirea în scopuri de monetizare sau producție de conținut.

Andreea Bălan este radioasă ca un îngeraș, cu o ținută albă, cu cizme foarte înalte, până peste genunchi, în care am mai văzut-o și cu alte ocazii. Un costum clasic, dintr-o țesătură groasă, în stil parizian, un zâmbet de femeie cu adevărat fericită. Pur și simplu Andreea pare o femeie împăcată cu sine, mulțumită de tot ce face. Micuțul Zion al lui Daniel și al lui Sharon i se pare simpatic, așa că-l ciufulește puțin, spre „oroarea” lui Zion, care se fâstâcește și se duce la mami.

Dar cea mai mare simpatie este între fete. Andreea Bălan se îmbrățișează cu Sharon, soția lui Daniel. Așa, ca între mămici. Sharon, Daniel și Zion par să vină de la un antrenament, au o ținută sportivă și Daniel ține pe umăr o geantă sport. Andreea n-are cum să nu rezoneze la asta, pentru că e văzută deseori împreună cu copiii și cu proaspătul ei soț, Victor Cornea, cunoscut tenismen, la antrenamentele de la o bază sportivă din nordul Capitalei. De data asta, Andreea e însă singură, dar din imagini nu poate fi exclusă planificarea unei întâlniri cu familiile complete. Singura întrebare este ce-o să zică băiețelul Zion a lui Daniel și al lui Sharon când se întâlnește cu Ella și Clara, fetițele Andreei.

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