Andreea Bălan a făcut schimbări în echipa de dansatori. Ce s-a întâmplat după plecarea lui Petrișor Ruge

Andreea Bălan pregătește în permanență momente noi pentru spectacolele sale, iar schimbările au ajuns și în echipa alături de care urcă pe scenă. După încheierea colaborării cu Petrișor Ruge, artista a reorganizat grupul de dansatori și a stabilit cine va face parte din formula actuală a concertelor sale.

Show-urile cântăreței sunt cunoscute pentru coregrafii complexe, costume spectaculoase și momente dinamice, care presupun multă muncă în culise. Pentru ca fiecare apariție să fie la înălțime, artista repetă constant alături de dansatori și de formația muzicală.

Schimbări în echipa de dansatori a Andreei Bălan

În prezent, artista colaborează cu 12 dansatori, dintre care patru sunt bărbați, iar opt sunt femei. Aceștia au fost selectați dintre cei 20 de dansatori care au participat la concertul susținut de Andreea Bălan la Sala Palatului, pe 1 martie 2026.

Cântăreața a explicat că nu a fost nevoie să organizeze un casting pentru a completa echipa, deoarece îi cunoștea deja pe artiștii alături de care dorea să continue. Noua formulă îi permite să includă în spectacole momente coregrafice variate, cu ridicări și mișcări spectaculoase.

„Tot timpul îmbunătățesc show-ul, tot timpul repet cu echipa mea, cu dansatorii și cu bandul și concertele noastre sunt spectaculoase. Am patru dansatori băieți acum, plus opt fete, 12 în total. E foarte tare pentru că fac o priză cu unul, o priză cu altul, altul mă aruncă. Nu am făcut casting, îi aveam deja de la Sala Palatului din martie. La acel concert grandios am avut 20 de dansatori, iar din cei 20 au rămas 12 pe care îi iau constant în concerte. Am rămas cu patru băieți, cei mai buni, i-am ales să meargă cu mine în continuare”, a explicat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Colaborarea cu Petrișor Ruge a reprezentat o etapă importantă în cariera sa. Cei doi au dansat împreună începând din 2006, când au participat la emisiunea Dansez pentru tine, de la Pro TV. De-a lungul celor două decenii, au obținut rezultate la competiții internaționale de dans și au construit coregrafii pentru spectacolele artistei.

Ultimul lor spectacol major împreună a avut loc la Sala Palatului, în martie 2026. De atunci, Andreea Bălan continuă să își dezvolte conceptul artistic și să lucreze cu echipa actuală pentru a menține nivelul spectacolelor sale.

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