Andreea Bălan a făcut schimbări în echipa de dansatori. Ce s-a întâmplat după plecarea lui Petrișor Ruge

Andreea Bălan a făcut schimbări în echipa de dansatori. Ce s-a întâmplat după plecarea lui Petrișor Ruge
Galerie Foto 7
Ce schimbări a făcut Andreea Bălan la echipa sa / Sursa foto: Social media / Colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Bălan pregătește în permanență momente noi pentru spectacolele sale, iar schimbările au ajuns și în echipa alături de care urcă pe scenă. După încheierea colaborării cu Petrișor Ruge, artista a reorganizat grupul de dansatori și a stabilit cine va face parte din formula actuală a concertelor sale.

Show-urile cântăreței sunt cunoscute pentru coregrafii complexe, costume spectaculoase și momente dinamice, care presupun multă muncă în culise. Pentru ca fiecare apariție să fie la înălțime, artista repetă constant alături de dansatori și de formația muzicală.

Schimbări în echipa de dansatori a Andreei Bălan

În prezent, artista colaborează cu 12 dansatori, dintre care patru sunt bărbați, iar opt sunt femei. Aceștia au fost selectați dintre cei 20 de dansatori care au participat la concertul susținut de Andreea Bălan la Sala Palatului, pe 1 martie 2026.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Cântăreața a explicat că nu a fost nevoie să organizeze un casting pentru a completa echipa, deoarece îi cunoștea deja pe artiștii alături de care dorea să continue. Noua formulă îi permite să includă în spectacole momente coregrafice variate, cu ridicări și mișcări spectaculoase.

„Tot timpul îmbunătățesc show-ul, tot timpul repet cu echipa mea, cu dansatorii și cu bandul și concertele noastre sunt spectaculoase. Am patru dansatori băieți acum, plus opt fete, 12 în total. E foarte tare pentru că fac o priză cu unul, o priză cu altul, altul mă aruncă. Nu am făcut casting, îi aveam deja de la Sala Palatului din martie. La acel concert grandios am avut 20 de dansatori, iar din cei 20 au rămas 12 pe care îi iau constant în concerte. Am rămas cu patru băieți, cei mai buni, i-am ales să meargă cu mine în continuare”, a explicat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Sursa foto: Social media

Colaborarea cu Petrișor Ruge a reprezentat o etapă importantă în cariera sa. Cei doi au dansat împreună începând din 2006, când au participat la emisiunea Dansez pentru tine, de la Pro TV. De-a lungul celor două decenii, au obținut rezultate la competiții internaționale de dans și au construit coregrafii pentru spectacolele artistei.

Ultimul lor spectacol major împreună a avut loc la Sala Palatului, în martie 2026. De atunci, Andreea Bălan continuă să își dezvolte conceptul artistic și să lucreze cu echipa actuală pentru a menține nivelul spectacolelor sale.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Ella, la împlinirea a 10 ani: „Parcă ieri o țineam în brațe”

Andreea Bălan, învinsă de propriile fete la shopping! Artista a trebuit să stea puțin jos în mall, Clara și Ella i-au dat clasă!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Codruța Filip, dezvăluire după divorț. Ce spune despre doi bărbați celebri din România
Codruța Filip, dezvăluire după divorț. Ce spune despre doi bărbați celebri din România
Mina Blue a întors toate scaunele la Vocea României. Cine este concurenta care i-a cucerit pe antrenori
Mina Blue a întors toate scaunele la Vocea României. Cine este concurenta care i-a cucerit pe antrenori
Mihaela Rădulescu, de 17 ani în Monaco! Cum a reușit vedeta să se integreze: „Să fii invizibil pentru toată lumea e o provocare”
Mihaela Rădulescu, de 17 ani în Monaco! Cum a reușit vedeta să se integreze: „Să fii invizibil pentru toată lumea e o provocare”
Cum arată penthouse-ul Andreei Popescu după primele amenajări. Casa fostei lui Rareș Cojoc prinde contur
Cum arată penthouse-ul Andreei Popescu după primele amenajări. Casa fostei lui Rareș Cojoc prinde contur
Încrengătura amantelor! Cristian Rizea, declarații fără precedent despre „domnul Murfatlar” și așa-zisa ibovnică secretă
Încrengătura amantelor! Cristian Rizea, declarații fără precedent despre „domnul Murfatlar” și așa-zisa ibovnică secretă
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Mediafax
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează
Gandul.ro
Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Adevarul
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cerșetor deși deține mai multe mașini! Suma FABULOASĂ obținută din cerșetorie la pelerinajul Sfintei Parascheva
Mediafax
Cerșetor deși deține mai multe mașini! Suma FABULOASĂ obținută din cerșetorie la pelerinajul Sfintei Parascheva
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Câți bani a câștigat Codruța Filip dintr-o dată! Cifra neașteptată spusă în podcastul lui Cătălin Măruță
Click.ro
Câți bani a câștigat Codruța Filip dintr-o dată! Cifra neașteptată spusă în podcastul lui Cătălin Măruță
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
Digi 24
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
go4it.ro
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează
Gandul.ro
Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.