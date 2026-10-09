Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Ella, la împlinirea a 10 ani: „Parcă ieri o țineam în brațe”

Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Ella, la împlinirea a 10 ani: „Parcă ieri o țineam în brațe”
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Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Ella, la împlinirea a 10 ani „Parcă ieri o țineam în brațe”
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Zi specială în familia Andreei Bălan! Ella, fiica cea mare a artistei, a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, cântăreața i-a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat dragostea și admirația pentru fetița sa. Artista și-a amintit de momentul în care și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe. Ba mai mult, Andreea a vorbit despre personalitatea Ellei și despre lecțiile pe care le învață de la propria fiică.

Andreea Bălan a marcat aniversarea fiicei sale printr-o declarație emoționantă pe social media. Cântăreața a mărturisit că nu îi vine să creadă cât de repede au trecut cei zece ani. Pentru Andreea, această perioadă a fost presărată cu momente speciale, descoperiri și multă iubire.

„Parcă ieri îmi țineam pentru prima dată în brațe prima mea minune, Ella, iar azi împlinește 10 anișori. Zece ani care au trecut într-o clipă, dar care au fost atât de frumoși… plini de zâmbete, iubire, descoperiri, îmbrățișări și emoții pure”, a scris Andreea Bălan.

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Cum și-a descris artista fiica: „Are o empatie rară”

Dincolo de emoția aniversării, Andreea Bălan a vorbit și despre calitățile care o fac pe Ella atât de specială. Artista și-a descris fiica drept un copil sensibil, atent la cei din jur și cu o maturitate aparte.

„Ella este o fetiță delicată, sensibilă, atentă la tot ce se întâmplă în jurul ei, cu o înțelepciune și o profunzime aparte. Uneori am senzația că în trupul ei mic de copil locuiește un suflet care înțelege viața și oamenii mult dincolo de vârsta ei. Are o empatie rară, o capacitate incredibilă de a simți emoțiile celorlalți și o bunătate care nu are nevoie de cuvinte mari ca să se facă simțită. Ella vede cu inima lucruri pe care noi, oamenii mari, uneori uităm să le mai vedem”, a transmis artista.

Andreea Bălan/ sursa foto: social media

Andreea Bălan/ sursa foto: social media

Lecția pe care Andreea Bălan spune că o învață de la fiica sa

Mesajul aniversar a venit cu o mărturisire despre relația specială dintre cele două. Deși este mama Ellei și încearcă să o ghideze în viață, artista recunoaște că și ea are multe de învățat de la cea mică

„Mă uit la ea cu atâta iubire și recunoștință… Pentru că, deși eu sunt mama ei și ar trebui să fiu cea care o învață despre viață, de multe ori ea este cea care mă învață pe mine despre sensibilitate, iubire, răbdare și frumusețea lucrurilor simple”, a mai scris cântăreața.

Urările emoționante ale Andreei Bălan pentru Ella

„La mulți ani, prima mea fetiță, iubirea mea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă să fiu mamă! Să nu-ți pierzi niciodată lumina, bunătatea și felul tău atât de frumos de a simți lumea. Să ai curajul să fii mereu tu, exact așa cum ești. Te iubesc dincolo de tot ce pot cuprinde cuvintele. La mulți ani, Ella mea minunată!”

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