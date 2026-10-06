Ce face acum Andreea Antonescu, după ce s-a mutat în America: ”Alerg după calitate”

Ce face acum Andreea Antonescu, după ce s-a mutat în America: ”Alerg după calitate”
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Sursa foto: Facebook
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Andreea Antonescu s-a mutat în Statele Unite ale Americii în urmă cu aproape un an. Aceasta a început o nouă etapă din punct de vedere profesional. Deși artista cântă la diverse evenimente, în ultimul timp a învățat să fie mai atentă la proiectele pe care le acceptă. 

Andreea Antonescu se dedică familiei

Pe lângă activitatea pe care o are peste Ocean, Andreea Antonescu are grijă să petreacă timp cu cele două fiice ale sale. Vedeta a mărturisit de curând că nu mai privește cariera profesională cu aceiași ochi și asta pentru că a trecut printr-un proces de maturizare. Artista spune că își dorește să pună mai mult accent pe liniște, familie și echilibru. Totodată, a precizat că experiențele de care a avut parte au făcut-o să înțeleagă că nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Astăzi sunt, înainte de toate, un om care și-a găsit liniștea. Cred că, atunci când începi foarte devreme o carieră, ai tendința să te definești prin succes, prin aplauze, prin ceea ce văd ceilalți. Cu timpul, înțelegi că adevărata împlinire vine din cine ești atunci când se sting reflectoarele. La aproape 44 de ani, mă definesc credința, cele două fiice ale mele și dorința de a evolua în fiecare zi. Sunt aceeași Andreea care iubește scena, dar sunt și femeia care știe că succesul nu înseamnă doar carieră, ci și echilibru, sănătate, familie și pace sufletească.

Am trecut prin multe etape, unele foarte frumoase, altele foarte grele, însă nu aș schimba nimic. Toate m-au construit. Astăzi sunt mai puțin preocupată să demonstrez ceva și mult mai preocupată să trăiesc autentic. Cred că asta este cea mai frumoasă libertate pe care o poți câștiga odată cu maturitatea”, a declarat Andreea Antonescu pentru VIVA!

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Ce face Andreea Antonescu, după ce s-a mutat în America

Andreea Antonescu este în continuare activă. Merge la evenimente, cântă și se distrează cu publicul său de peste Ocean. De-a lungul timpului a primit chiar și mesaje în care i se transmitea că oamenii o așteaptă pe scenă, fapt ce a emoționat-o.

De asemenea, artista a dezvăluit pentru sursa citată că încearcă să găsească un echilibru între viața profesională și rolul de mamă. În plus, a învățat să aprecieze mai mult calitatea decât cantitatea.

„Mă emoționează de fiecare dată când citesc mesajele oamenilor care îmi spun că le este dor de mine sau că mă așteaptă din nou pe scenă în România. Înseamnă enorm pentru mine, deoarece îmi confirmă faptul că legătura pe care am construit-o în toți acești ani este una reală și sinceră.

Da, continui să cânt și în Statele Unite, particip la evenimente și proiecte, însă România va avea întotdeauna un loc special în sufletul meu. Acolo este publicul alături de care am crescut și care m-a văzut în toate etapele vieții mele. Încerc să găsesc un echilibru între carieră și rolul de mamă, iar asta înseamnă uneori să aleg cu foarte mare grijă proiectele în care mă implic. Nu mai alerg după cantitate, ci după calitate și după acele momente care chiar mă reprezintă”, a mai spus artista.

Andreea Antonescu/ sursa foto: social media

Andreea Antonescu/ sursa foto: social media

Cine este Andreea Antonescu

Andreea Antonescu s-a născut la Galați, în data de 7 septembrie 1982, iar în prezent are 44 de ani. Ea și-a început cariera solo la vârsta de 12 ani, atunci când a lansat primul album intitulat „Din vina ta”. Ulterior, a continuat alături de Andreea Bălan în trupa André, în 1998 devenind una dintre cele mai ascultate formații românești din vremea aceea. Drumurile lor s-au separat, astfel că a urmat cariera solo pe care o are și astăzi.

Pe plan personal, artista are două fiice din două relații diferite, iar acum își dedică timpul fiicelor și pare mai fericită și împlinită ca niciodată.

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