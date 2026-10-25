Ce a făcut Mirela Retegan cu banii pe care i-a câștigat la amuletă, în Asia Express. Nimeni nu se aștepta la asta!

Ce a făcut Mirela Retegan cu banii pe care i-a câștigat la amuletă, în Asia Express. Nimeni nu se aștepta la asta!
Galerie Foto 6
Mirela Retegan și-a surprins colegii cu un gest neașteptat / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Retegan a ales să împartă bucuria câștigului de la „Asia Express” cu oamenii care îi sunt alături în proiectul Zurli. Fondatoarea trupei a povestit cum a folosit banii obținuți în urma probei pentru amuletă și a transmis un mesaj plin de emoție angajaților săi, cărora a ținut să le arate cât de mult îi apreciază.

Revenită din aventura „Asia Express”, Mirela Retegan a decis să le ofere o bucurie celor care i-au fost aproape. Astfel, banii obținuți la proba pentru amuletă au avut o destinație specială. Fondatoarea Găștii Zurli le-a pregătit angajaților săi un gest de apreciere.

Într-o postare plină de emoție, aceasta a rememorat momentul revederii cu echipa. Totodată, vedeta a vorbit despre legătura puternică dintre colegii care au încurajat-o pe ea și pe fiica sa, Maya, pe durata competiției.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Ce a făcut Mirela Retegan cu câștigați la amuletă

Fondatoarea Găștii Zurli și-a reîntâlnit colegii într-un cadru special, după revenirea de la „Asia Express”. Pentru a le răsplăti sprijinul, vedeta le-a oferit jucării Labubu cumpărate din China cu premiul obținut la amuletă și a organizat o masă cu specific asiatic pe terasa sediului.

Ea a rememorat și gesturile prin care angajații i-au arătat că îi sunt alături, de la pregătirea unor mici daruri pentru localnici până la venirea lor la aeroport pentru a o încuraja înainte de plecare.

Cele două foste concurente au fost primite acasă într-un mod inedit

Echipa Zurli le-a pregătit Mirelei Retegan și fiicei sale, Maya, o primire pe măsura revederii după întoarcerea din Asia Express. Cele două au fost întâmpinate cu flori și au avut la dispoziție o limuzină pentru drumul spre casă.

„La întoarcere, ne-au așteptat cu flori și cu o limuzină care să ne ducă acasă”, a dezvăluit fondatoarea Zurli.

Fostele concurente au fost așteptate cu flori / Sursa foto: Social media

Experiența trăită de cele două a fost urmărită cu interes și de colegii lor. Aceștia s-au reunit pentru a vedea episoadele emisiunii sau au comentat momentele importante pe grupul de serviciu. Mirela Retegan a preferat să păstreze discreția asupra întâmplărilor din timpul filmărilor. Ea și-a dorit ca echipa să poată descoperi povestea în același timp cu telespectatorii.

„Nu le-am spus detalii; i-am lăsat să trăiască toate emoțiile odată cu difuzarea”, a mărturisit aceasta.

Mirela Retegan a explicat că aventura „Asia Express” a fost o reușită împărtășită cu toți cei care i-au fost alături.

„Asia Express nu a fost doar succesul meu și al Mayei, ci și al colegilor mei”, a transmis vedeta, mulțumindu-le angajaților Zurli și celor din Fundație pentru încurajări.

La final, aceasta a subliniat că, deși competiția s-a încheiat pentru ea și Maya, proiectele echipei merg mai departe.

„Și, chiar dacă Asia Express s-a terminat pentru noi două, Zurli Express continuă pentru echipa Zurli”.

CITEȘTE ȘI: Mirela Retegan recunoaște că și-a dorit eliminarea din „Asia Express”: „Am avut o înțelegere cu Maia, dar am luptat până la final”

Ce au făcut Mirela Retegan și Maya la ultimul lor careu de la Asia Express: „Nu s-a văzut la televizor”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cât de bogat e Prințul Marco, de fapt? Câți bani a plătit la shopping, într-un magazin cu haine din Roma
Cât de bogat e Prințul Marco, de fapt? Câți bani a plătit la shopping, într-un magazin cu haine din Roma
Nu e o glumă! Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara
Nu e o glumă! Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara
Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt
Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi vor deveni părinți pentru prima oară
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi vor deveni părinți pentru prima oară
Ce i-a spus Claudia Ion lui Eduard Vlădescu, după ce l-a altoit în club. Cuvântul care a pus internetul pe jar
Ce i-a spus Claudia Ion lui Eduard Vlădescu, după ce l-a altoit în club. Cuvântul care a pus internetul pe jar
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Mediafax
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1
Gandul.ro
Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
Adevarul
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Click.ro
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
go4it.ro
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1
Gandul.ro
Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.