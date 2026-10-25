Ce a făcut Mirela Retegan cu banii pe care i-a câștigat la amuletă, în Asia Express. Nimeni nu se aștepta la asta!

Mirela Retegan a ales să împartă bucuria câștigului de la „Asia Express” cu oamenii care îi sunt alături în proiectul Zurli. Fondatoarea trupei a povestit cum a folosit banii obținuți în urma probei pentru amuletă și a transmis un mesaj plin de emoție angajaților săi, cărora a ținut să le arate cât de mult îi apreciază.

Revenită din aventura „Asia Express”, Mirela Retegan a decis să le ofere o bucurie celor care i-au fost aproape. Astfel, banii obținuți la proba pentru amuletă au avut o destinație specială. Fondatoarea Găștii Zurli le-a pregătit angajaților săi un gest de apreciere.

Într-o postare plină de emoție, aceasta a rememorat momentul revederii cu echipa. Totodată, vedeta a vorbit despre legătura puternică dintre colegii care au încurajat-o pe ea și pe fiica sa, Maya, pe durata competiției.

Ce a făcut Mirela Retegan cu câștigați la amuletă

Fondatoarea Găștii Zurli și-a reîntâlnit colegii într-un cadru special, după revenirea de la „Asia Express”. Pentru a le răsplăti sprijinul, vedeta le-a oferit jucării Labubu cumpărate din China cu premiul obținut la amuletă și a organizat o masă cu specific asiatic pe terasa sediului.

Ea a rememorat și gesturile prin care angajații i-au arătat că îi sunt alături, de la pregătirea unor mici daruri pentru localnici până la venirea lor la aeroport pentru a o încuraja înainte de plecare.

Cele două foste concurente au fost primite acasă într-un mod inedit

Echipa Zurli le-a pregătit Mirelei Retegan și fiicei sale, Maya, o primire pe măsura revederii după întoarcerea din Asia Express. Cele două au fost întâmpinate cu flori și au avut la dispoziție o limuzină pentru drumul spre casă.

„La întoarcere, ne-au așteptat cu flori și cu o limuzină care să ne ducă acasă”, a dezvăluit fondatoarea Zurli.

Experiența trăită de cele două a fost urmărită cu interes și de colegii lor. Aceștia s-au reunit pentru a vedea episoadele emisiunii sau au comentat momentele importante pe grupul de serviciu. Mirela Retegan a preferat să păstreze discreția asupra întâmplărilor din timpul filmărilor. Ea și-a dorit ca echipa să poată descoperi povestea în același timp cu telespectatorii.

„Nu le-am spus detalii; i-am lăsat să trăiască toate emoțiile odată cu difuzarea”, a mărturisit aceasta.

Mirela Retegan a explicat că aventura „Asia Express” a fost o reușită împărtășită cu toți cei care i-au fost alături.

„Asia Express nu a fost doar succesul meu și al Mayei, ci și al colegilor mei”, a transmis vedeta, mulțumindu-le angajaților Zurli și celor din Fundație pentru încurajări.

La final, aceasta a subliniat că, deși competiția s-a încheiat pentru ea și Maya, proiectele echipei merg mai departe.

„Și, chiar dacă Asia Express s-a terminat pentru noi două, Zurli Express continuă pentru echipa Zurli”.

CITEȘTE ȘI: Mirela Retegan recunoaște că și-a dorit eliminarea din „Asia Express”: „Am avut o înțelegere cu Maia, dar am luptat până la final”

Ce au făcut Mirela Retegan și Maya la ultimul lor careu de la Asia Express: „Nu s-a văzut la televizor”