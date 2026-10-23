Ce au făcut Mirela Retegan și Maya la ultimul lor careu de la Asia Express: „Nu s-a văzut la televizor”

La câteva zile după eliminarea din „Asia Express – Drumul Mătăsii”, Mirela Retegan a revenit în atenția publicului cu o mărturisire plină de emoție, în care a vorbit deschis despre experiența trăită alături de fiica sa, Maya, în cadrul emisiunii, aventura lor luând sfârșit în ediția cu numărul șapte.

Într-o postare publicată online, creatoarea fenomenului Zurli a dezvăluit o întâmplare cu o încărcătură sufletească aparte, petrecută în timpul competiției, despre care telespectatorii nu au aflat, deoarece momentul nu a fost surprins în fața camerelor de filmat.

Legăturile speciale formate dincolo de competiție

Dincolo de probele dificile și de momentele tensionate difuzate la televizor, Mirela Retegan a descoperit o latură mai puțin cunoscută a experienței „Asia Express”. Aceasta le-a vorbit fanilor despre persoanele care lucrează în culisele show-ului și care îi însoțesc pe participanți la fiecare pas, oferindu-le sprijin pe durata provocărilor.

Pe măsură ce aventura a avansat, vedeta și fiica sa, Maya, s-au apropiat de mai mulți membri ai echipei, de la cameramanii care le-au filmat parcursul până la reporterii prezenți alături de ele și ceilalți oameni implicați în producție. Timpul petrecut împreună a dus la formarea unor legături autentice, iar aprecierea pentru cei care le-au însoțit a devenit tot mai puternică.

Despărțirea de la ultimul careu s-a dovedit deosebit de dificilă din punct de vedere emoțional. Copleșite de sentimente, Mirela și Maya au ales să-și exprime recunoștința prin îmbrățișări adresate celor care le-au fost aproape pe parcursul întregii experiențe.

„Cel mai emoționant moment din ultimul nostru careu nu s-a văzut la televizor”

Experiența de la „Asia Express” i-a oferit Mirelei Retegan nu doar amintiri de neuitat alături de fiica sa, Maya, ci și ocazia de a cunoaște oameni de care s-a atașat profund. Într-un mesaj publicat după încheierea aventurii, vedeta a dezvăluit cât de importante au devenit pentru ele cele trei persoane care le-au filmat pe parcursul competiției: Alex, Beatles și Avram. Fiecare a avut un rol aparte în călătoria lor și a contribuit la momentele care le-au rămas în suflet.

Mirela Retegan a povestit că despărțirea de echipă, la finalul traseului lor, a fost mult mai intensă decât s-a putut vedea pe micul ecran. Vedeta a rememorat câteva dintre clipele petrecute împreună și a transmis un mesaj de recunoștință celor care le-au însoțit la fiecare pas.

„Momentul cel mai emoționant din ultimul nostru careu la Asia Express nu s-a văzut la televizor. Primii oameni la care am alergat să-i luăm în brațe au fost cei pe care nu-i vedeți. Noi am avut parte de trei cameramani cu care am reușit să construim relații minunate. Alex, primul om cu care am alergat în cursă, a fost extrem de atent cu noi, cald și bun cu Maya, ca un tată (fericiți copiii lui!). Mulțumesc, Alex! I-a luat locul Beatles, un om extrem de empatic și vesel, alături de care am trăit experiențe unice. Apoi a venit Avram. Cu el am urcat o mie de scări în Canion și am cucerit medalie după medalie.”

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