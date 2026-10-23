Mirela Retegan recunoaște că și-a dorit eliminarea din „Asia Express”: „Am avut o înțelegere cu Maia, dar am luptat până la final”

„Eu am avut o înțelegere cu ea încă de la început”. Miercuri 22 octombrie, echipa Maia și Mirela Retegan a părăsit competiția Asia Express. CANCAN.RO are, în exclusivitate, declarațiile îndrăgitei prezentatoare despre cum au stat lucrurile

Dincolo de provocările concursului, decizia de a merge mai departe a fost una pe care cele două au analizat-o împreună. Mirela Retegan a explicat ce a determinat-o să simtă că venise momentul să se oprească, dar și cum a decurs discuția cu fiica sa înainte de ultima probă.

„Eu îmi doream deja de vreo două săptămâni să plec”

În plus, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit ce impresie i-au lăsat ceilalți concurenți și cum a ajuns să îi cunoască dincolo de rivalitatea din competiție, după șapte săptămâni petrecute împreună.

CANCAN: Cum a fost?

Mirela Retegan: A fost revelator, solicitant, foarte frumos și foarte greu. Eu mă așteptam să plec după primul stage. Am zis: „Nu o să rezist, nu duc”. Eram foarte neîncrezătoare în puterile mele. Până la urmă, mi-am spus să pun haine pentru trei stage-uri, pentru că, dacă ajungeam și în China și se schimba temperatura, aveam nevoie de ele. Era final de martie, așa că am pus și niște lucruri mai subțiri, să fie acolo.

CANCAN: Cum a fost despărțirea? V-ați dorit să plecați?

Mirela Retegan: Da. Eu îmi doream deja de vreo două săptămâni să plec, pentru că mă simțeam obosită și eram nerăbdătoare să mă întorc acasă, la ceea ce am eu de făcut. Pentru mine a fost prima oară când am lipsit atât de mult din munca și din activitatea mea. Șapte săptămâni departe de tot ce se întâmplă în Zurli și de întregul proiect la care am muncit 20 de ani mi se păreau o perioadă imensă. Pur și simplu, îmi era dor de munca mea. Deja înțelesesem competiția și știam că nu am de câștigat marele premiu. Sentimentul meu era că luasem de acolo toate lucrurile pe care doream să mi le iau.

CANCAN: Ați vorbit cu Maia?

Mirela Retegan: Da, am vorbit cu Maia. Eu am avut o înțelegere cu ea încă de la început. I-am spus: „Uite, eu știu din experiența mea de viață că, atunci când este locul tău undeva, ești susținut de univers. Îți trimite oameni buni, îți deschide ușile. Cumva, ți se așază calea”. Eu așa am funcționat toată viața. Am fost foarte atentă. Dacă lucrurile mergeau ușor în viața mea, frumos și cu bucurie, însemna că eram unde trebuia. I-am spus Maiei că, atunci când vom simți că este greu, că sunt probe care nu îmi plac, că găsim foarte greu mașină, că nu găsim cazare, că suntem foarte solicitate și frustrate, să știe că acela este semnul că s-a cam terminat. Dacă știi să te oprești la momentul oportun, ai șanse foarte bune să ieși de acolo cu bucurie. Maia m-a crezut, pentru că, stând lângă mine în Asia Express, a văzut că, atunci când ne propuneam să ieșim primele la amuletă sau să ajungem la imunitate, veneau mașinile repede, găseam ușor cazare și terminam repede misiunile. Ea și-ar mai fi dorit încă cinci ediții Asia Express. Dacă ar fi fost chemată în încă cinci ediții, cu siguranță și-ar fi dorit să participe. Dar, cu o seară înainte de ultima șansă, după ce s-au stins luminile și au plecat camerele, am întrebat-o: „Maia, sincer, crezi că merită să tragem foarte tare astăzi și să mergem mai departe? Eu sunt foarte obosită și îmi doresc foarte mult să ajung acasă”. Maia mi-a răspuns: „Nu, mama, sincer, simt că a fost foarte frumos și bine și gata”.

„Maia, sincer, crezi că merită să tragem foarte tare astăzi și să mergem mai departe?”

CANCAN: Asta nu înseamnă că nu ați luptat la ultima probă sau că ați încetinit intenționat?

Mirela Retegan: Nu, nu ai cum să faci asta, pentru că intri în febra concursului. Doar că, atunci când psihic nu ești setat să fii conectat și concentrat sută la sută, lucrurile nu îți mai ies.

Când te duci cu toată energia către mașini și către șoferi, ei răspund. În momentul în care te duci cu îndoială, spunându-ți „Hai să încercăm, hai să facem”, ai toate șansele să nu îți iasă. Dar noi am luptat până în ultimul moment.

CANCAN: Ați rămas în relații bune cu ceilalți concurenți?

Mirela Retegan: Da, am rămas în relații bune. Eu le spun camarazi de luptă. Știi cum este acolo? Ca la război, ca în tranșee. Pur și simplu, fiecare încearcă să se salveze.

Normal că există tot felul de afinități, dar acolo, în tranșee, suntem cu toții camarazi.

Eu nu cunoșteam pe nimeni. Singura persoană pe care o cunoșteam era Mirela Vaida. Cu 23 de ani în urmă, am fost, la un moment dat, în același trust, la Național. Eu lucram la radio, iar ea lucra la o emisiune. Cred că era la Favorit TV și prezenta o emisiune de folclor. Ne întâlneam pe coridoare și ne-am cunoscut. Apoi, Mirela a venit cu copiii la evenimentele Zurli și așa ne-am intersectat. Pot să spun că ne știam.În rest, nu cunoșteam pe nimeni. Pe Maurice l-am întâlnit o singură dată, când am pozat pentru coperta lui, iar el coordona ședința foto. Cu Cheloo mă știam din 1999, când organizam la Satu Mare scena de Ziua Orașului, prezentam spectacolul și aduceam artiștii. L-am întâlnit atunci, alături de trupa Paraziții, și ne-am mai intersectat de vreo două ori prin București.Aveam deja o impresie despre el, pentru că eram fană Paraziții. Ascultam Paraziții la maximum. Maia se jena când ne apropiam de școală și îmi spunea: „Mama, te rog, dă mai încet muzica! Aud colegii ce muzică asculți tu”. Ea avea opt-nouă ani, iar eu ascultam Paraziții în mașină. De fiecare dată când m-am întâlnit cu trupa Paraziții, am văzut niște oameni extrem de politicoși. Îmi spuneau: „Sărut mâna, doamnă! Bună ziua, doamnă! Ce mai faceți, doamnă?”. M-a surprins faptul că își aminteau de mine de la Satu Mare, în ciuda numărului mare de oameni pe care i-au întâlnit de-a lungul vieții. Cu o zi înainte de plecarea în Asia, când ne-am întâlnit toate echipele, Cheloo și-a amintit de mine. Ne-am amintit împreună că ne cunoșteam de foarte mult timp. În Asia, am văzut două perspective ale aceluiași om: Cătălin, omul, și Cheloo, artistul. Uneori mă întâlneam cu Cătălin și povesteam despre copii, relații, Maia și lucruri din sfera mea de interes. Când mă întâlneam cu Cheloo, de obicei plecam, pentru că discuțiile ajungeau într-o zonă care nu făcea parte din sfera mea de interes.

„În Asia, am văzut două perspective ale aceluiași om: Cătălin, omul, și Cheloo, artistul”

CANCAN: Ce părere v-ați făcut despre Ana și Loredana?

Mirela Retegan: Ana și Loredana sunt două fete pe care le-am întâlnit acolo. Nu știam nimic despre ele și pot să spun că au povești de viață foarte speciale.

Chiar înainte de ultima amuletă, am stat împreună aproximativ o oră, cât s-a pregătit platoul, iar fetele mi-au povestit mult mai multe despre viețile lor. Am fost foarte impresionată de povestea Loredanei, despre care nu știam absolut nimic. Mi se pare o fată foarte asumată. Știe exact de unde vine, ce vrea și ce face. Ana mi-a povestit lucruri extrem de impresionante despre tatăl și surorile ei. Este foarte harnică. Eu cred că Ana a fost cea mai harnică fată din competiție, dintre toate echipele. Orice era de făcut, se implica imediat. A fost singura care a venit cu mine în canion și a făcut toate probele.

CANCAN: Ce s-a întâmplat, de fapt, între voi și Ana și Loredana?

Mirela Retegan: A fost o singură situație care nu poate caracteriza șapte săptămâni în care am stat efectiv împreună, în care ne-am împrumutat lucruri unii altora, ne-am susținut și ne-am ajutat.A fost o neînțelegere, de fapt, pentru că eu m-am jucat, am glumit și am intrat în joc. Nu am rămas cu o impresie proastă. Din contră, am rămas cu o impresie foarte bună despre absolut toți oamenii cu care am fost acolo. Pe parcursul celor șapte săptămâni, am reușit să vorbesc cu ei, dincolo de competiție, să le aflu poveștile. Fiecare om are ceva special în el și fiecare era acolo pentru ceva la care se pricepe cel mai bine atunci când se întoarce acasă. Fiecare a fost acolo pentru că, prin ceea ce face, reprezintă niște oameni care îl urmăresc și care se regăsesc în el.

CANCAN: Ați mai repeta experiența Asia Express?

Mirela Retegan: Sincer, da. Aș mai repeta-o, dar aș stabili de la început că pot să plec atunci când simt că trebuie să plec. Este o experiență unică, pe care m-aș bucura să o trăiască orice om din România. Înțelegi atât de multe despre tine și despre viață, în general. Îți dai seama că poți să trăiești cu cinci tricouri, o pereche de adidași, o pereche de bocanci și o trusă minimă de igienă personală. Te întorci la lucrurile foarte simple. Îți dai seama că oamenii sunt buni și răi atât în România, cât și în China, în Uzbekistan sau la capătul pământului. A fost foarte frumos.

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