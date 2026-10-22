Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express, de fapt. Concurenta a părăsit emisiunea după 7 săptămâni

Mirela Retegan și Maya Sorian au părăsit competiția Asia Express. Cele două au reușit să facă față provocărilor timp de șapte etape, însă în ediția de miercuri, 21 octombrie, mătasea a fost roșie. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a vorbit despre câte kilograme a lăsat în spate.

Vedeta a mărturisit în mediul online că s-a întors cu mai puține kilograme din China. Mirela Retegan a explicat că activitatea fizică intensă și alimentația insuficientă au contribuit enorm la procesul de slăbire involuntar. Fosta concurentă Asia Express are cu 5 kilograme mai puțin decât atunci când a plecat din țară. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express

Asia Express este unul dintre cele mai dure reality-show-uri din România. Concurenții trec prin probe greu de imaginat, fac autostop și caută cazare pentru fiecare noapte. Oboseala, efortul fizic intens și lipsa mâncării au fost printre factorii care au contribuit la scăderea în greutate a concurenților.

Mirela Retegan a dezvăluit în mediul online că, după cele șapte săptămâni petrecute în concurs, s-a întors acasă cu cinci kilograme mai puțin. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a precizat că a încercat să se adapteze 100% la traiul din țările pe care le-a parcurs.

„În 7 săptămâni am lăsat în competiție 5 kilograme. Mâncare puțină (multe ouă fierte) și foarte mult sport. Sute de mii de pași, cărat greutăți, efort susținut zi de zi. Focus pe lucrurile care mă privesc, conectare cu oamenii importanți pentru sufletul meu. Am fost acolo 100% încercând să fac maxim în acele condiții fără să renunț la valorile pe care mi-am construit viața. Când simt că ies de pe direcție, îmi amintesc ce am făcut acolo și reușesc să revin foarte ușor la rețeta pe care acolo am aplicat-o, într-un ritm susținut și constant”, a scris Mirela Retegan, pe Facebook.

Mirela Retegan a adoptat obiceiuri sănătoase

Vedeta a mai spus, printre altele, că a adoptat obiceiuri sănătoase. Mirela a explicat că după emisiune a înțeles cât de important este să facă mișcare și să mănânce echilibrat. În plus, fosta concurentă practică acum fastingul, iar prăjiturile le-a înlocuit cu ciocolată neagră.

„Astăzi știu exact ce mi se potrivește mie și după 6 luni de la această experiență, reușesc să rămân în această disciplină. Am grija celor 10.000 de pasi pe zi, de minim 3 ori pe săptămână merg la bazin, exerciții de kineto zilnic și mâncare sănătoasă. Fixul l-am transformat în fasting, făinoasele în proteină, prăjiturile în ciocolată neagră”, a mai scris ea.

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Asta nu s-a văzut la TV. Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce mătasea a fost roșie și „prietena” ei, Mirela Retegan, a fost eliminată de la Asia Express