Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express, de fapt. Concurenta a părăsit emisiunea după 7 săptămâni

Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express, de fapt. Concurenta a părăsit emisiunea după 7 săptămâni
Galerie Foto 7
Mirela Retegan/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Retegan și Maya Sorian au părăsit competiția Asia Express. Cele două au reușit să facă față provocărilor timp de șapte etape, însă în ediția de miercuri, 21 octombrie, mătasea a fost roșie. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a vorbit despre câte kilograme a lăsat în spate. 

Vedeta a mărturisit în mediul online că s-a întors cu mai puține kilograme din China. Mirela Retegan a explicat că activitatea fizică intensă și alimentația insuficientă au contribuit enorm la procesul de slăbire involuntar. Fosta concurentă Asia Express are cu 5 kilograme mai puțin decât atunci când a plecat din țară. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express

Asia Express este unul dintre cele mai dure reality-show-uri din România. Concurenții trec prin probe greu de imaginat, fac autostop și caută cazare pentru fiecare noapte. Oboseala, efortul fizic intens și lipsa mâncării au fost printre factorii care au contribuit la scăderea în greutate a concurenților.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Mirela Retegan a dezvăluit în mediul online că, după cele șapte săptămâni petrecute în concurs, s-a întors acasă cu cinci kilograme mai puțin. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a precizat că a încercat să se adapteze 100% la traiul din țările pe care le-a parcurs.

„În 7 săptămâni am lăsat în competiție 5 kilograme. Mâncare puțină (multe ouă fierte) și foarte mult sport. Sute de mii de pași, cărat greutăți, efort susținut zi de zi. Focus pe lucrurile care mă privesc, conectare cu oamenii importanți pentru sufletul meu. Am fost acolo 100% încercând să fac maxim în acele condiții fără să renunț la valorile pe care mi-am construit viața. Când simt că ies de pe direcție, îmi amintesc ce am făcut acolo și reușesc să revin foarte ușor la rețeta pe care acolo am aplicat-o, într-un ritm susținut și constant”, a scris Mirela Retegan, pe Facebook.

Maya și Mirela Retegan/ sursa foto: social media

Maya și Mirela Retegan/ sursa foto: social media

Mirela Retegan a adoptat obiceiuri sănătoase

Vedeta a mai spus, printre altele, că a adoptat obiceiuri sănătoase. Mirela a explicat că după emisiune a înțeles cât de important este să facă mișcare și să mănânce echilibrat. În plus, fosta concurentă practică acum fastingul, iar prăjiturile le-a înlocuit cu ciocolată neagră.

„Astăzi știu exact ce mi se potrivește mie și după 6 luni de la această experiență, reușesc să rămân în această disciplină. Am grija celor 10.000 de pasi pe zi, de minim 3 ori pe săptămână merg la bazin, exerciții de kineto zilnic și mâncare sănătoasă. Fixul l-am transformat în fasting, făinoasele în proteină, prăjiturile în ciocolată neagră”, a mai scris ea.

VEZI ȘI: Cum a poreclit-o Loredana Chivu, în bătaie de joc, pe Mirela Retegan, în timpul filmărilor Asia Express: „Doamna..”

Asta nu s-a văzut la TV. Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce mătasea a fost roșie și „prietena” ei, Mirela Retegan, a fost eliminată de la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a refuzat ispita Eduard Vlădescu să facă în Thailanda, pe tot parcursul filmărilor pentru Insula Iubirii
Ce a refuzat ispita Eduard Vlădescu să facă în Thailanda, pe tot parcursul filmărilor pentru Insula Iubirii
Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1
Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1
Prezentatorul TV care va urca pe scena de la Vocea României. Theo Rose este singura care-l recunoaște!
Prezentatorul TV care va urca pe scena de la Vocea României. Theo Rose este singura care-l recunoaște!
Cum arată Frankie de la Insula iubirii, după ce și-a făcut încă două tatuaje pe față: “Îmi plac mult”
Cum arată Frankie de la Insula iubirii, după ce și-a făcut încă două tatuaje pe față: “Îmi plac mult”
Doru Octavian Dumitru, mărturisiri cutremurătoare la un an după ce a fost la un pas de tragedie! Cum se simte acum
Doru Octavian Dumitru, mărturisiri cutremurătoare la un an după ce a fost la un pas de tragedie! Cum se simte acum
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.