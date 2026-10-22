Gabi Torje, impresionat de Mirela Retegan după eliminarea din Asia Express: „Am avut atât de multe de învățat”

Gabi Torje, impresionat de Mirela Retegan după eliminarea din Asia Express: „Am avut atât de multe de învățat”
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Gabi Torje a publicat un mesaj emoționant după eliminarea Mirelei Retegan și a fiicei sale / Sursa foto: Colaj Cancan
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Eliminarea Mirelei Retegan și a fiicei sale, Maya, de la „Asia Express” a stârnit numeroase reacții în rândul celor care le-au urmărit parcursul în emisiune. Printre cei care s-au arătat emoționați de plecarea celor două s-a numărat și Gabi Torje, care le-a dedicat un mesaj special pe rețelele de socializare.

Parcursul Mirelei Retegan și al fiicei sale, Maya, în emisiunea „Asia Express” s-a încheiat. Pe durata aventurii de pe Drumul Mătăsii, cele două au demonstrat că formează un duo puternic. Participarea la competiție le-a oferit telespectatorilor ocazia de a le cunoaște mai bine și de a le vedea dincolo de imaginea cu care erau obișnuiți.

Eliminarea celor două concurente a fost primită cu regret de numeroși telespectatori care le-au urmărit parcursul în competiție. Plecarea Mirelei Retegan și a Mayei i-a impresionat inclusiv pe ceilalți concurenți, iar Gabi Torje nu a rămas indiferent. Fostul fotbalist le-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.

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Ce mesaj a publicat Gabi Torje după eliminarea celor două concurente

Seara de miercuri a adus momente tensionate și multă tristețe în cadrul competiției „Asia Express”, după ce trei echipe au ajuns în cursa pentru eliminare: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Connie Preda și Maurice Munteanu, respectiv Maya și Mirela Retegan.

Pentru Maya și mama sa, verdictul a fost unul nefavorabil. Ele au primit eșarfa roșie, care a pus capăt experienței pe Drumul Mătăsii. Cele două și-au luat rămas-bun de la ceilalți concurenți și au părăsit competiția.

Astăzi, Gabi Torje a publicat un mesaj special dedicat Mirelei Retegan și fiicei sale. Fostul fotbalist a vorbit cu recunoștință despre experiența alături de fondatoarea Zurli. El a ținut să îi mulțumească pentru toate lecțiile pe care le-a învățat de la aceasta.

„Doamna Retegan și Maya pleacă acasă, iar eu vreau să le transmit câteva gânduri din suflet. Doamna Retegan, sunteți un om minunat, de la care am avut atât de multe de învățat!

Vă mulțumesc pentru fiecare sfat, pentru bunătate, pentru încredere și pentru toate lucrurile frumoase pe care mi le-ați împărtășit. Mă bucur enorm că am avut ocazia să vă cunosc! Vă doresc dumneavoastră și Mayei tot ce este mai bun”, a scris Gabi Torje, pe Facebook.

Gabi Torje a publicat un mesaj plin de recunoștință pentru Mirela Retegan și Maya/ Sursa foto: Social media

Mesajul Mirelei Retegan după încheierea experienței „Asia Express”

După ce a părăsit competiția alături de fiica sa, Mirela Retegan a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și despre semnificația acestei aventuri pentru relația lor. Fondatoarea Zurli a mărturisit că s-a bucurat de fiecare moment petrecut împreună cu Maya și a considerat că parcursul lor s-a încheiat la momentul potrivit.

Totodată, aceasta a dezvăluit că a găsit puterea de a merge mai departe timp de șapte etape datorită fiicei sale, dorindu-și să îi demonstreze că poate face față provocărilor și să o facă mândră de ea.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam.

Până aici a fost scris pentru noi și a fost minunat. Gata. Mă întorc la viața mea. La oamenii mei. La toate lucrurile pe care le fac cu atâta bucurie. Am stat șapte etape. Mult. Foarte mult. Mult mai mult decât mi-aș fi imaginat și decât mi-aș fi dorit eu. Am reușit pentru Maya”, a transmis Mirela Retegan, pe Facebook.

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