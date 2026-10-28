Ți se rupe sufletul! De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la familie la Asia Express: „Ai dat puțini bani?”

Ți se rupe sufletul! De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la familie la Asia Express: „Ai dat puțini bani?”
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Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express
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Cea mai recentă ediție Asia Express a fost una emoționantă și plină de lacrimi. Așa cum se întâmplă în fiecare an, concurenții au primit scrisori din partea celor dragi. Cu toții s-au emoționat, însă momentul care trebuia să fie unul frumos a dus multă durere pentru Valerie Lungu. Influencerița a fost singura care nu a primit o scrisoare din partea celor dragi. Partenera lui Alex Gîlcă a dezvăluit motivul dureros pentru care nimeni nu i-a scris.

Valerie Lungu a avut parte de o lovitură puternică la Asia Express. În timp ce toți colegii ei au primit scrisori din partea celor dragi, ea a fost singura care nu a primit nimic. Cu lacrimi în ochi, influencerița a dezvăluit că, din păcate, se aștepta la acest lucru, având în vedere că în ultima perioadă relația dintre ea și mama sa a fost una extrem de tensionată.

De asemenea, Valerie Lungu a mai dezvăluit că în familia ei iubirea se măsoară în bani. Partenera lui Alex a mărturisit că rudele sale sunt motivate doar de lucruri materiale și oferă afecțiune și susținere doar atunci când primesc bani.

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„Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie, iubirea se măsoară în ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani? Ai primit puțină iubire. Și niciodată nu e de ajuns. Indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”, a spus Valerie Lungu, la Asia Express.

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express /Foto: Captură Antena 1

Alex Gîlcă, în lacrimi la Asia Express

Deși Valerie nu a primit nicio scrisoare din partea familiei sale, aceasta nu a fost totuși uitată. Mama lui Alex a trimis un mesaj și pentru ea, iar asta a emoționat-o și a impresionat-o pe concurentă. Se pare că familia partenerului său este diferită, iar iubirea nu este condiționată de nimic.

Alex a mărturisit că familia înseamnă totul pentru el, iar iubirea pe care mama sa i-o poartă Valeriei Lungu îl bucură enorm.

„Am deschis scrisoarea, Valeria și-a dat seama că este scrisul mamei (…) A însemnat foarte, foarte mult această scrisoare pentru mine. Familia este tot și mă bucur că scrisoarea aceasta a fost pentru amândoi”, a spus Alex Gîlcă.

Soțul lui Valerie s-a emoționat până la lacrimi atunci când a văzut scrisoarea mamei sale. Influencerița a fost surprinsă de acest lucru, spunând că este pentru prima oară când își vede partenerul plângând.

 

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Foto: Instagram, captură Antena 1

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