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Scandal uriaș pentru Robert Tudor! Magicianul a fost amenințat după o filmare cu un vânzător ambulant de parfumuri

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 14:43
Scandal uriaș pentru Robert Tudor! Magicianul a fost amenințat după o filmare cu un vânzător ambulant de parfumuri
Robert Tudor / Sursa foto: Social media
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Robert Tudor a fost recent în centrul atenției după două situații distincte petrecute în contexte diferite, ambele ajungând rapid în mediul online și generând reacții din partea publicului. Evenimentele au fost relatate de acesta pe rețelele sociale, unde este activ și urmărit de o comunitate numeroasă.

Prima întâmplare s-a petrecut în Baia Mare, unde artistul a avut o interacțiune cu un vânzător ambulant de parfumuri. În timpul plimbării, magicianul a fost abordat de bărbat, care îi oferea spre vânzare mai multe produse. Discuția dintre cei doi a continuat o perioadă, iar suma solicitată pentru trei parfumuri a fost considerată de artist mult prea mare, ceea ce a dus la refuzul achiziției. Situația părea să se fi încheiat fără incidente la momentul respectiv.

Magicianul a fost amenințat după o filmare cu un vânzător ambulant de parfumuri

Ulterior, însă, lucrurile au luat o turnură tensionată după ce vânzătorul a descoperit că interacțiunea fusese filmată și publicată pe platforma TikTok. Acesta a interpretat situația ca fiind o încălcare a dreptului său la imagine și a transmis un mesaj vocal prin care își exprima nemulțumirea. În acel mesaj, bărbatul susținea că nu și-a dat acordul pentru filmare și că intenționează să apeleze la instanță dacă materialul video nu este eliminat. Tonul transmis a fost unul agresiv, fiind folosite formulări de avertizare și reproșuri la adresa magicianului. Incidentul a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, mai ales în contextul în care Robert Tudor are o vizibilitate ridicată pe platformele sociale.

„Măi omule, ieri m-ai filmat fără acordul meu, sunt băiatul ăla cu parfumurile. Fii atent! Te dau în judecată. Dacă nu ștergi filmarea astăzi, chiar astăzi, eu o să mă duc să te dau în judecată, că m-ai filmat fără acordul meu. De ce ești obraznic, măi? De ce ești obraznic, măi, că te bate Dumnezeu?”, a fost mesajul vocal pe care magicianul Robert Tudor l-a primit.

În paralel cu această situație, artistul a relatat și o experiență neplăcută trăită în timpul unei călătorii în străinătate, în Dubai. Împreună cu soția sa, acesta a vizitat una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din zonă, iar la întoarcere au utilizat un serviciu de taxi pentru deplasare. Inițial, li s-ar fi comunicat un cost estimativ relativ redus, calculat în funcție de distanță și tariful afișat.

„La întoarcere (…), am oprit un taxi, o mașină, că era aglomerație. Scria că costă 5,5 dirhami pe kilometru, zece kilometri. Cât să vină? 60 de dirhami. Am zis: >. Cât credeți că ne-a venit nota pe plata când am ajuns aici? (…) 360 de dirhami (…) 400 de lei. A zis că e taxă specială. Ce taxă specială? Nu te cerți, îi plătești și asta e, dar prostia se plătește. Eu vi le zic vouă, că dacă veniți în Dubai, să nu vă confruntați cu ele, că asta se întâmplă și la noi, la Gara de Nord. Ai luat și nu ai întrebat? Ți-a pus mai mult. La fel se întâmplă și aici”, a spus Robert Tudor.

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