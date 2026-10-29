Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea

Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea
Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Moment încărcat de emoție la Asia Express, după ce Maurice Munteanu și Connie au fost eliminați din competiție. Deși între Maurice și Alex Gîlcă au existat tensiuni uriașe pe parcursul aventurii, plecarea din concurs a fost marcată de un gest neașteptat și de patru cuvinte care au atras imediat atenția.

Cursa pentru Ultima Șansă a adus una dintre cele mai tensionate seri ale sezonului Asia Express. Trei echipe au intrat la eliminare, însă doar două au reușit să meargă mai departe. În timp ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit vestea salvării, Maurice Munteanu și Connie au fost nevoiți să își încheie parcursul. Înainte de a părăsi competiția, Maurice a avut însă un gest surprinzător față de Alex, cel care îl amenințase anterior în timpul unei dispute aprinse.

Eliminare dramatică la Asia Express

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a evita eliminarea și pentru a-și continua aventura pe Drumul Mătăsii. Cele trei echipe au trecut printr-o serie de probe dificile, fiecare minut fiind esențial în lupta pentru supraviețuire.

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Ulterior, prezentatoarea a anunțat verdictul serii. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, alături de Valerie Lungu și Alex Gîlcă, au fost echipele care și-au asigurat prezența în etapa următoare a competiției.

Pentru Valerie Lungu, momentul a fost unul extrem de emoționant. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile după ce a aflat că ea și partenerul său rămân în concurs și continuă lupta pentru marele premiu.

Criptexul a decis soarta lui Maurice și Connie

Decizia finală a fost luată în momentul în care Maurice Munteanu și Connie au ajuns în fața Irinei Fodor pentru deschiderea criptexului. Culoarea mătăsii ascunse în interior urma să stabilească dacă aventura lor continuă sau se oprește definitiv.

Rezultatul a fost unul nefavorabil. Mătasea extrasă din criptex a fost roșie, ceea ce a însemnat eliminarea celor doi concurenți din competiție. După săptămâni întregi de provocări, autostopuri și probe solicitante, Maurice și Connie au fost nevoiți să își ia rămas-bun de la Asia Express.

Foto: captură Antena 1

Înainte de plecare, Maurice a mers la Alex Gîlcă și i-a șoptit la ureche patru cuvinte care au stârnit imediat curiozitatea tuturor:

„Ne vedem la București”.

De la amenințări dure la un rămas-bun neașteptat

Gestul lui Maurice vine după unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului. Conflictul dintre cele două echipe a izbucnit în timpul unei probe culinare, atunci când concurenții au fost puși să își aleagă reciproc preparatele pe care urmau să le consume.

Înainte de începerea provocării, Alex Gîlcă mărturisea că rivalitatea cu Maurice îi trezise spiritul competitiv.

„Mie deja mi se activase orgoliul”, a mărturisit Alex în timpul probei.

Situația a degenerat după ce Maurice ar fi făcut o remarcă referitoare la aspectul fizic al Valeriei Lungu. Comentariul l-a deranjat profund pe Alex, care a reacționat vehement și a lansat o declarație șocantă.

„Îi bag cuțitul în inimă și nu mă gândesc la consecințe”, a spus Alex Gîlcă.

CITEŞTE ŞI: Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express

Când se difuzează marea finală Asia Express 2026. Data la care telespectatorii vor afla cine câștigă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Victoria Lungu, somată prin avocați de Valerie Lungu! Ce interdicție i-a impus propria fiică: „Voi fi trasă la judecată”
Victoria Lungu, somată prin avocați de Valerie Lungu! Ce interdicție i-a impus propria fiică: „Voi fi trasă la judecată”
Ce ritual respectă Gigi Becali în fiecare noapte, între orele 02:00 și 07:00: „E numai şi numai lumânare”
Ce ritual respectă Gigi Becali în fiecare noapte, între orele 02:00 și 07:00: „E numai şi numai lumânare”
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express
Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express
Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi
Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi
Incendiu în toiul nopții pe Aeroportul Otopeni. O femeie, suspectată că a provocat focul între două terminale
Mediafax
Incendiu în toiul nopții pe Aeroportul Otopeni. O femeie, suspectată că a provocat focul între două terminale
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
Gandul.ro
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
Prosport.ro
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Adevarul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cum se transformă Sibiul într-un oraș de poveste. Localnicii, invitați la un concurs de Crăciun
Mediafax
Cum se transformă Sibiul într-un oraș de poveste. Localnicii, invitați la un concurs de Crăciun
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan
Click.ro
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan
Instalație de telegondolă pentru schi, abandonată într-un țarc pentru animale. Milioane de euro risipite
Digi 24
Instalație de telegondolă pentru schi, abandonată într-un țarc pentru animale. Milioane de euro risipite
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
Gandul.ro
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.