Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express

Asia Express continuă să îi surprindă pe concurenți, însă de data aceasta într-un mod plăcut. Echipele au primit scrisori din partea celor dragi, însă Valerie a fost singura care nu a primit niciun mesaj de acasă. Influencerița întoarce armele împotriva mamei sale, singura care ar fi putut să-i mai aline din suferință.

Pentru câteva clipe, o parte dintre concurenții de la Asia Express au uitat de necazurile de pe Drumul Mătăsii și și-au bucurat sufletul cu mesaje din partea familiei. Singura care a făcut excepție de la regulă a fost Valerie Lungu, care nu a primit scrisoare din partea nimănui. Momentul emoționant s-a transformat într-o conștientizare dureroaseă pentru influenceriță, care a mărturisit că se aștepta să nu primească vești de la familia sa, dar și că este obișnuită cu sentimentul de a fi neglijată de persoanele importante din viața sa.

„Mi-aș fi dorit și eu să primesc o scrisoare, să văd că contez pentru cineva, dar lucrul ăsta mă face și mai tare. E acolo un sentiment să știi că nu ești a nimănui, dar totuși se gândește cineva la tine. Cred că am un sentiment de m-am obișnuit. Sunt obișnuită să nu primesc mesaje de apreciere. Sunt obișnuită mereu să demonstrez ceva ca să primesc ceva. Cumva, o parte din mine se aștepta că nu o să primesc scrisoare. E nasol să fii obișnuit”, a mărturisit Valerie.

În timpul adunării de la careu, Irina Fodor a încercat să „dreagă situația” și să o liniștească pe Valerie, mărturisindu-i că soacra sa, mama lui Alex Gîlcă, ar fi avut intenția să-i scrie și ei câteva rânduri, însă producătorii nu au fost de acord.

„Părinții lui Alex au vrut să scrie și pentru tine. Nu știam dacă ți-ai dori să primești de la altcineva și nu am vrut să te întristăm cu nimic. Am vrut doar să fii motivată și fericită. Valerie, vreau să știi că noi suntem mândri de tine și tu ai demonstrat multe în acest show. Uită-te până unde ai ajuns, de câte ori ai ajuns prima! Așa micuță cum ești, ești super puternică”, i-a spus Irina Fodor.

Ce spune Victoria Lungu despre această situație

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Victoria Lungu, mama influenceriței, a mărturisit că întreaga situație ar fi fost premeditată de către echipa de producție de la Antena 1. Artista de peste Prut susține că nimeni nu a anunțat-o că trebuie să-i trimită fiicei sale o scrisoare. Acum, după ce aproape toată lumea a denigrat-o și judecat-o pentru că și-a lăsat fiica de izbeliște, femeia are de gând să își facă dreptate pe cale legală și este convinsă că „neglijența” celor din producția de la Asia Express îi va costa scump pe șefii de la Antena 1. Victoria Lungu are de gând să le dea întâlnire producătorilor direct în sala de judecată.

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției. Au premeditat acest lucru pentru a provoca și mai mult scandal. Nu au vrut să mă sune. Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România. Eu am trimis un videoclip pentru Valeria, dar nu l-au difuzat. Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic. Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momentele de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a spus Victoria Lungu pentru CANCAN.RO.

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