Avem dovada că Valerie Lungu a trișat în cursa pentru Ultima Șansă și trebuia descalificată de la Asia Express. Acuzații dure aduse postului Antena 1

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut prin momente tensionate în cea mai recentă ediție Asia Express, după ce au primit o penalizare de 30 de minute pentru încălcarea regulilor unei probe. Greșeala concurentului le-ar fi putut compromite parcursul în competiție, însă cei doi au reușit să evite eliminarea la o diferență mică de timp.

Totul s-a întâmplat în timpul unei misiuni de pe Drumul Mătăsii, când concurenții trebuiau să respecte anumite reguli pentru a putea trece mai departe. Alex Gîlcă a folosit o comandă în limba engleză, în loc de cea chineză, deși acest lucru era interzis, iar echipa a fost sancționată. La pupitru, Irina Fodor le-a explicat că, deși au ajuns primii, încălcarea regulamentului a schimbat situația.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost penalizați 30 de minute

Prezentatoarea a spus că penalizarea de 30 de minute se numără printre cele mai mari sancțiuni aplicate în cursa pentru Ultima Șansă.

„Valerie știa precis că este prima când a ajuns la pupitru, doar că la 10 pași în spatele lor au fost Maurice și Connie. Și s-a mai întâmplat ceva. Valerie, nu au fost prima astăzi, dar asta pentru că ai trișat la ultima probă. Aveți 30 de minute de penalizare pentru că știți că astea sunt penalizări cele mai mari și se aplică mai ales în cursa pentru Ultima Șansă. Alex a dat comanda în engleză.”, le-a spus Irina Fodor.

Alex și-a recunoscut imediat greșeala și a explicat că a rostit comanda fără să se gândească la posibilele consecințe. Acesta a subliniat că își asumă întreaga responsabilitate, considerând că decizia sa a fost o mare greșeală. De cealaltă parte, Valerie Lungu s-a temut că minutele adăugate le-ar putea costa continuarea aventurii.

„Nouă ne trebuia a patra comandă și trebuia să plecăm de acolo. Am zis-o în engleză, fără să mă gândesc la vreo consecință, fără să mă gândesc că am putea lua o penalizare. Am zis-o, ne-am și bucurat, judecătorul ne-a dat Ok-ul, dar este cea mai mare prostie și mi-o asum. Este doar vina mea.”, a spus Alex Gilcă.

În cele din urmă, cei doi au scăpat de eliminare. Irina Fodor le-a dezvăluit că diferența față de echipa formată din Mirela Retegan și Maya a fost de 37 de minute, astfel că Valerie Lungu și Alex Gîcă au rămas în competiție, iar cele două concurente au părăsit show-ul.

Cum au reacționat fanii emisiunii

Pe rețelele sociale, telespectatorii și-au exprimat nemulțumirea față de sancțiunea primită de Valerie și Alex. Unii au considerat că încălcarea regulilor ar fi trebuit să ducă la descalificare, nu doar la adăugarea unor minute în clasament.

Alții au susținut că penalizarea a fost prea blândă și au pus sub semnul întrebării corectitudinea competiției. Totodată și producția a fost acuzată că ar favoriza anumiți concurenți.

„Ciocănitoarea trebuia descalificata si trimisă acasă la Chișinău”, „Nu o sa plece a fost multe faze cu ea și partenerul ei dar Antena1 vrea sa câștige ei ca are porunca de undeva sa câștige ei”, „Ăștia până nu trișează ei la ceva, nu sunt in elementul lor. Aroganta asta obraznica cu tupeu cat Moldova devine din ce in ce mai greu de privit. Puțin 30 de minute, ce vă garantează că stăteau doar 30 să învețe?!”, „Sunt jocurile productiei. Si au fost multe, iar altele vor fi”, „O oră meritau de penalizare”, „Păcat …au trișat și au rămas! Nu e corect, trebuia descalificați nu penalizați!”, sunt o parte dintre comentariile urmăritorilor.

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