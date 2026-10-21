Alex Gîlcă, mesaj subliminal după ce Raluca Bădulescu i-a jignit soția, în timpul filmărilor Asia Express. Ce îi transmite „reginei regească”

Tensiunile ating cote tot mai ridicate la Asia Express, iar conflictele dintre concurenți nu întârzie să apară. De această dată, Valerie Lungu și Raluca Bădulescu au ajuns la un schimb dur de replici, iar Alex Gîlcă, soțul influenceriței, a reacționat după ce partenera sa a fost jignită. Concurentul a publicat un mesaj pe rețelele sociale care a atras atenția fanilor emisiunii.

Raluca Bădulescu a venit la Asia Express pentru o singură etapă, în rolul de handicap al echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda, după ce cei doi au fost salvați de la eliminare cu o săptămână în urmă.

Scandal la Asia Express

Cearta dintre Raluca Bădulescu și Valerie Lungu a pornit în timpul unei misiuni, când concurenții trebuiau să consulte instrucțiunile primite și să identifice albumul potrivit pentru a duce proba la bun sfârșit. În timp ce vedeta a vrut să recitească indicațiile, Valerie a considerat că echipa pierde timp prețios și a insistat să treacă la treabă.

Discuția a degenerat rapid, iar cele două și-au adresat cuvinte dure. Valerie i-a reproșat Ralucăi că nu înțelege cerințele, în timp ce aceasta din urmă i-a răspuns pe un ton la fel de tăios. Schimbul de replici a scos la iveală tensiunile acumulate în competiție.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă. „Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă”, i-a spus Valerie. „Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”, a răspuns concurenta. „Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”, a fost răspunsul acesteia. „Fă, să-i spui lu’ mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”, a spus Valerie Lungu.

Cum a reacționat Alex Gîlcă

Ulterior, în timpul unui testimonial, Raluca Bădulescu a vorbit și despre Alex Gîlcă, criticându-i calmul și felul în care își gestionează reacțiile.

„Are gradul foarte ridicat de toleranță. Eu nu aș fi putut. faptul că tu ești atât de conținut îmi dă de gândit. Ești periculos. Ăștia care nu zic nimic, sunt cei mai ai d****, de fapt. Nu știu, în puterea asta de a te conține și a ține în tine, zace mare perversitate.”, a spus Raluca despre Alex Gîlcă.

Alex Gîlcă nu a rămas complet indiferent la situația în care a fost implicată Valerie. Concurentul a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare îmbrăcat într-un palton crem, însoțit de mesajul „Numele meu nu este Patrick.”

Referința pare să trimită la Patrick Bateman, personajul principal din American Psycho, cunoscut pentru comportamentul său violent și pentru crimele comise împotriva unor femei. Asocierea dintre ținută și mesaj a stârnit curiozitatea fanilor, care ar putea interpreta postarea drept o aluzie la ceea ce s-a întâmplat în China.

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