Surpriză pentru Maurice Munteanu la Asia Express! Cine este „handicapul” lui în competiție

Maurice Munteanu și Connie Preda au avut parte de o surpriză neașteptată în etapa a șaptea a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii. După ce au scăpat de eliminare în etapa precedentă, cei doi au pornit în cursă cu un handicap, fără să știe că urmează să primească o vizită specială. Raluca Bădulescu și-a făcut apariția în competiție, iar revederea cu bunul ei prieten a fost un moment plin de entuziasm.

La început, Irina Fodor i-a ținut pe concurenți în suspans, anunțându-i pe Maurice și Connie că vor avea parte de o provocare suplimentară. În momentul în care două persoane au ajuns la careu, acesta a crezut că fac parte din handicapul pregătit pentru echipa sa. Situația a luat însă o întorsătură neașteptată când un tuk-tuk roșu, decorat cu flori, a apărut în fața lor.

Din vehicul a coborât Raluca Bădulescu, care și-a păstrat stilul extravagant și în aventura din Asia. Cu unghii lungi, roșii, un ruj intens și pantofi cu toc, vedeta a atras imediat toate privirile. Maurice Munteanu a fost încântat să își revadă prietena și să afle că vor împărți aceeași experiență în competiție.

„Eu eram într-un semi-delir! Am știut că nici acesta nu va fi un handicap, ci, dimpotrivă, va fi, lăsând la o parte bucuria, un regal de găvâzdeli! Unde ai venit, pisica mea în Asia Express, zici că pleca la Miss Venezuela!”, a spus Maurice Munteanu, la Asia Express.

Raluca Bădulescu fericită că s-a reîntors la Asia Express

Bucuria revederii a fost însoțită și de o mică îngrijorare. Concurentul s-a gândit imediat la bagajul Ralucăi Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile sale atent construite și pentru pasiunea pentru modă.

La rândul său, vedeta s-a arătat extrem de fericită că a ajuns în Asia Express, o experiență pe care și-a dorit-o intens, după ce a participat alături de fostul soț, Florin Stamin, în sezonul opt.

„Să fiu în Asia Express e tot ce-mi pot dori mai mult în viața aceasta. Că sunt pedeapsă, că sunt handicap, nici nu mă calific altceva. Cred că nu a fost zi de la Dumnezeu să nu mă gândesc la Asia, să nu respir Asia, să nu trăiesc, să îmi doresc să fiu iar în Asia, cred că s-au unit forțele celor de acasă cu gândurile mele!”, a declarat Raluca Bădulescu.

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