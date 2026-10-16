Câte relații a avut Maurice Munteanu, de fapt, și care au fost cele mai dureroase două despărțiri din viața lui

Maurice Munteanu și-a pus sufletul „pe tavă” în fața unei lumi întregi. Concurentul de la Asia Express a acceptat invitația lui Cătălin Măruță în emisiunea „Furnicuțele”, moment în care și-a amintit de unele dintre cele mai dureroase momente din trecutul său, dar și despre cele mai dureroase despărțiri din viața lui.

În ediția de vineri, 16 octombrie, a emisiunii „Furnicuțele”, Maurice Munteanu a vorbit despre subiecte extrem de delicate din viața sa privată. Dacă în fața camerelor de filmat încearcă aproape mereu să pozeze în tipul insensibil, ironic și impasibil, în realitate, fashion editorul a dovedit că este un om sensibil, cu un trecut marcat de mari împliniri, dar și regrete sau dezamăgiri.

Câte relații a avut Maurice Munteanu

Maurice Munteanu a acceptat fără ezitare provocarea lui Cătălin Măruță din cadrul rubricii „Lucrărea de control”. Chestionat cu privire la viața sa sentimentală, criticul de modă a mărturisit că a avut o singură mare poveste de dragoste în toată viața sa. Este vorba despre relația cu arhitectul Răzvan Deju, bărbatul căruia i-a declarat iubire veșnică în mod public și cu care s-a revăzut în cadrul filmărilor pentru Asia Express.

Recent, criticul de modă și-a luat prin surprindere comunitatea din mediul online când a publicat mai multe fotografii cu bărbatul vieții lui, în dreptul cărora a scris o declarație de dragoste. Cei doi au marcat o revedere care a avut loc în Hong Kong, în perioada în care concurentul filma pentru Asia Express 2026 – vezi AICI.

Măruță: Care a fost cea mai dureroasă despărțire din viața ta? Maurice Munteanu: Despărțirea de tata și a doua despărțire foarte dureroasă a fost cea de Răzvan. Măruță: Ai vreun regret în viață? Maurice Munteanu: Nu Măruță: Ai suferit din dragoste? Maurice Munteanu: Am suferit din dragoste o singură dată, pentru că am avut o singură relație. Măruță: Care crezi că a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o din dragoste? Maurice Munteanu: Nu cred că am făcut nicio greșeală majoră din dragoste, pur și simplu am iubit când am iubit și nu consideră că a fost o greșeală. Măruță: Care a fost cea mai mare dezamăgire a ta? Maurice Munteanu: Cea mai mare dezamăgire a mea a fost în momentul în care un prieten foarte bun m-a trădat și, deși existau acolo multe semne care anticipau un tip de comportament, am refuzat să cred în ele. Și da, a fost o dezamăgire, deși se zice că nu este bine să ai așteptări. Depinde, este o chestie relativă. Nu am așteptări de la oricine, de la oamenii în care am încredere și îi iubesc, da, am așteptări, și de asta și dezamăgirea a fost una pe măsură.

Un alt moment extrem de delicat, care îi bântuie prezentul și acum, este legat de despărțirea de tatăl său. Acesta regretă că nu a apucat să poarte o ultimă discuție cu părintele său. Acesta a mărturisit că i-ar fi plăcut să-i spună acestuia că nu îi va oferi niciodată nepoți. Din păcate, bărbatul s-a stins din viață când Maurice Munteanu avea doar 20 de ani.

Măruță: Ce nu ai apucat să-i spui tatălui tău? Maurice Munteanu: Nu i-am spus că nu aș fi putut să-i ofer niciodată un nepot sau o nepoată, dar cred că i-am oferit multe alte lucruri.

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Câte clase și ce studii are Maurice Munteanu, de fapt. Care este numele real al concurentului Asia Express 2026 și de la ce vine „Maurice”, de fapt