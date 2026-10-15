Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică

Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
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Maurice Munteanu/ sursă foto: social media
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Se poate spune că, în timpul competiției Asia Express, Maurice Munteanu a îmbinat utilul cu plăcutul, revăzându-se cu bărbatul pe care îl iubește de o viață.  Întâlnirea s-a lăsat cu declarații de dragoste siropoase și jurăminte de iubire veșnică. 

În cele 8 etape de la Asia Express dedicate Chinei, Maurice Munteanu a făcut tot posibilul și a rămas în competiție. De dragul concursului, dar și motivat de premiul în valoare de 30.000 de euro, acesta a dovedit că este unul dintre cei mai ambițioși concurenți din acest sezon.

Maurice Munteanu i-a jurat iubire veșnică lui Răzvan

Printre autostopuri, curse pentru ultima șansă și lupte pentru imunități, Maurice Munteanu și-a făcut timp și pentru micile bucurii ale vieții. După mulți ani de dor, acesta s-a revăzut cu arhitectul Răzvan Dej, unul dintre bărbații cărora le-a jurat iubire veșnică.

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6 poze

Maurice Munteanu a încărcat pe social media mai multe imagini cu Răzvan, bărbatul pe care îl iubește de ani buni. Pe fundalul cadrelor, acesta a ales o melodie extrem de sugestivă, interpretată de Mihaela Runceanu: „E-adevărat, iubirea mea”. Una dintre imagini îi înfățișează pe cei doi în urmă cu ceva vreme, completată perfect de câteva fotografii recente din China.

„Cu Răzvan, între etaje. Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare. În oglindă, zăresc toți anii noștri, adunați în liniște în jurul nostru”, a fost declarația de dragoste scrisă de Maurice Munteanu în dreptul imaginilor cu Răzvan.

Maurice Munteanu și Răzvan Dej/ sursă foto: Instagram

Maurice Munteanu și Connie Preda au fost salvați de la eliminare

În ediția de miercuri, 14 octombrie, a emisiunii Asia Express, Maurice Munteanu și partenera sa de echipă, Connie Preda, au ajuns în cursa pentru ultima șansă – alături de echipele Loredana Chivu – Anamaria Mocanu și Gabi Torje – Alin Alexuc. Cei doi au încheiat cursa pe ultimul loc, însă eșarfa din cryptexul Irinei a fost verde, astfel că au primit o nouă șansă de a continua aventura pe Drumul Mătăsii.

Connie Preda: „Ne-am dorit mult să rămânem.”

Maurice Munteanu: Asia Express continuă și cu noi.”

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Maurice Munteanu a încercat sa agațe un bărbat în China. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor la Asia Express

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