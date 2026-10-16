Cu ce afecțiune a fost diagnosticat Maurice Munteanu în urmă cu câțiva ani: „Mă știau toate camerele de gardă din București”

Maurice Munteanu participă la Asia Express alături de Connie Preda, însă puțini cunosc problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Concurentul a primit un diagnostic care i-a schimbat radical stilul de viață și a ajuns de mai multe ori la spital.

Maurice Munteanu poate fi urmărit la Asia Express, unde face echipă cu Connie Preda și reușește să își depășească limitele. Concurentul stârnește hohote de râs prin replicile sale și prin felul în care reacționează în situațiile dificile, însă în spatele acestei imagini se ascund și probleme serioase de sănătate cu care s-a confruntat în trecut.

Ce diagnostic a primit Maurice Munteanu

Maurice Munteanu a fost diagnosticat cu tulburare de panică, o afecțiune care îi provoca stări intense de teamă și îl împiedica uneori să își ducă la capăt activitățile zilnice. Inclusiv antrenamentele la sala de fitness deveniseră o provocare, deoarece se confrunta cu palpitații și senzația că nu mai poate continua.

Din cauza acestor episoade, acesta ajunsese să frecventeze foarte des camerele de gardă din București, unde personalul medical începuse să îl recunoască. Situația a devenit atât de apăsătoare, încât, într-o noapte, a mers la Spitalul Municipal, dar nu a mai avut curajul să intre. A rămas pe o bancă în fața unității medicale timp de câteva ore, fiind copleșit de rușine și de stările prin care trecea.

„Făceam exerciții și plecam de aici, fugeam, pulsul 1000. Mă știau toate camerele de gardă din București, a început să îmi fie rușine. După ce am terminat cu statul, am luat privatul. Am terminat și cu privatul, m-am reîntos la stat. Culmea, erau aceiași oameni, nu prea se schimbau. Îmi era rușine. Țin minte că m-am dus la Municipal pe la 12 noaptea și de rușine nu am mai intrat. Am stat pe bancă în fața spitalului cred că șase ore. A fost un coșmar, dar am trecut peste”, a declarat Maurice Munteanu, la Furnicuțele.

Pe lângă tulburarea de panică, concurentul s-a confruntat și cu teama de a zbura cu avionul. Această frică l-a făcut să ezite înainte de a accepta provocarea Asia Express. Cu toate acestea, a decis să își înfrunte temerile și să iasă din zona de confort, iar participarea la competiție reprezintă și o ocazie de a-și testa limitele, după experiențele care i-au marcat viața.

„Sunt vindecat și cu atât mai important, trebuie să subliniez o chestie la care țin foarte tare. E vital să mergeți la medic. E foarte, foarte important”, a declarat Maurice Munteanu, la Antena 1.

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