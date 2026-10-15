Raluca Bădulescu se întoarce la Asia Express! Cu cine va face echipă „Regina Regească” în ediția de duminică

Asia Express este una dintre cele mai urmărite emisiuni de la Antena 1, iar aventura concurenților continuă să țină publicul cu sufletul la gură. În competiție au mai rămas șase echipe puternice, care se luptă pentru marele premiu și trebuie să depășească probe dificile, situații neprevăzute și momente tensionate. În ediția de duminică, telespectatorii vor avea parte de o surpriză, după ce Raluca Bădulescu va reveni în emisiune pentru a le da „o mână de ajutor” lui Maurice Munteanu și lui Connie Preda.

Vedeta, care a participat la sezonul trecut alături de fostul său soț, Florin Stamin, la Asia Express – Drumul Eroilor, de această dată într-un rol diferit. Prezența sa va reprezenta un nou test pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda, care va trebui să se adapteze situației și să facă față provocărilor alături de un nou coechipier.

Raluca Bădulescu revine la Asia Express

Concurenții au fost salvați de Dragonul Verde, după ce au încheiat cursa pentru ultima șansă pe ultimul loc. În etapa următoare, însă, vor avea parte de un handicap. Antena 1 a prezentat câteva imagini din ediția de duminică, în care apare și „Regina Regească”.

Raluca Bădulescu s-a arătat extrem de încântată de această oportunitate și a anunțat revenirea pe rețelele de socializare. Pentru ea, participarea de în sezonul anterior a fost o experiență memorabilă, iar acum are ocazia să retrăiască atmosfera competiției.

„Mi-am pierdut șirul cuvintelor. Vorbesc cu vorbe de astea mari, zici că am înnebunit la cap, dar, de fapt, chiar m-am înnebunit, de fericire. De duminica aceasta intru în Asia Express. Duminică, de la ora 20:000 (…) Visele se îndeplinesc (…) Cine știe cum evoluez sezonul acesta, cine știe. Împreună cu Maurice și cu Connie”, a transmis Raluca Bădulescu, pe Instagram.

Vedeta a dezvăluit că a avut un rol important în convingerea lui Maurice Munteanu să accepte provocarea Asia Express. Anul trecut, aceasta a realizat un podcast alături de designer, în cadrul căruia foștii concurenți și-au împărtășit experiențele din emisiune. Printre cei care au povestit despre aventura lor s-au numărat și participanți din sezoanele anterioare.

„De la noi a început treaba cu Maurice participant la Asia Express. Anul trecut am făcut pe Antena Play un podcast împreună cu Maurice, cu toți participanții de la Asia Express sezonul trecut, pe care l-au câștigat Gabi Tamaș și Dan Alexa. Am făcut un podcast împreună cu Maurice, tocmai pentru că am vrut să-l conving pe Maurice. Nu voia să meargă. Un sezon întreg am stat să-i povestim lui Maurice, atât eu cât și ceilalți concurenți. Au mai venit și Vlad Huidu cu Giulia, concurenți din alte sezoane a Asia Express. Toți am povestit experiențele noastre de Asia Express pentru a-l convinge pe Maurice să meargă.”, a povestit Raluca Bădulescu.

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