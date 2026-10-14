Raluca Bădulescu, apariție provocatoare pe stradă. A ales o combinație vestimentară care atrage imediat atenția

Raluca Bădulescu continuă să atragă atenția prin aparițiile sale îndrăznețe. Cunoscută pentru stilul vestimentar extravagant care a consacrat-o de-a lungul anilor, vedeta a fost surprinsă recent într-o ținută care nu a trecut neobservată și care a întors privirile celor din jur.

De-a lungul timpului, Raluca Bădulescu și-a construit imaginea unei persoane nonconformiste, care nu se teme să experimenteze atunci când vine vorba despre modă. Vedeta, în vârstă de 52 de ani, demonstrează de fiecare dată că își asumă alegerile vestimentare și că nu ține cont de convenții atunci când își construiește aparițiile publice.

Raluca Bădulescu, apariție provocatoare pe stradă

La cea mai recentă ieșire în oraș, Raluca Bădulescu a optat pentru o ținută complet neagră, formată dintr-un body peste care a purtat o rochie transparentă, completată de o geacă din piele. Apariția sa a fost remarcată imediat, iar vedeta și-a făcut apariția în public cu aceeași atitudine sigură care a caracterizat-o întotdeauna.

Raluca Bădulescu este cunoscută și pentru transformarea sa fizică din ultimii ani. După ce a slăbit considerabil, vedeta reușește să se mențină într-o formă care îi permite să poarte fără rețineri ținutele pe care și le dorește și care au devenit o marcă personală.

Puțini își mai amintesc însă că, înainte de a deveni una dintre cele mai cunoscute prezențe din lumea mondenă, Raluca Bădulescu a activat într-un domeniu complet diferit. Vedeta a povestit că a lucrat timp de opt ani la o firmă care se ocupa cu importul și exportul produselor petroliere, experiență despre care a vorbit deschis într-un podcast.

„Eu n-am serviciu! Am avut. Opt ani de zile am lucrat la o firmă de import-export produse petroliere. Pe nepotism, m-a băgat tata. Dar făceam treabă bună”, a declarat Raluca Bădulescu, în cadrul unui podcast.

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