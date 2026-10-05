Raluca Bădulescu, foc și pară pe influencerii care nu au ieșit la protestul de duminică: „Când a fost margarina, toată lumea s-a sensibilizat”

Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur la adresa influencerilor și a persoanelor publice care, în opinia sa, nu s-au implicat în protestul pentru drepturile animalelor organizat duminică, 4 octombrie, în București. Vedeta a fost prezentă la manifestație și a vorbit despre importanța susținerii cauzei animalelor fără stăpân, criticând faptul că multe persoane publice reacționează doar atunci când un subiect devine viral.

Protestul a avut loc chiar de Ziua Internațională a Animalelor și a reunit reprezentanți ai peste 70 de organizații neguvernamentale, dar și iubitori de animale veniți din mai multe orașe ale țării. Participanții s-au întâlnit în fața Teatrului Național București, după care au pornit în marș spre Piața Victoriei.

Manifestanții au cerut măsuri concrete pentru reducerea abandonului, un program național de sterilizare și schimbarea modului în care sunt gestionate animalele fără stăpân. Organizatorii au atras atenția și asupra situației animalelor de fermă și a celor sălbatice.

În acest context, Raluca Bădulescu a transmis un mesaj video de la protest și a ținut să-i felicite pe cei care au ales să fie prezenți.

„Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze”

Vedeta a apreciat implicarea celor care au ieșit în stradă, dar a avut și un mesaj critic pentru influencerii și persoanele publice care au lipsit de la manifestație.

„Vă pup, vă iubesc și vă ador de la protestul animalelor. Este foarte multă lume. Vreau să vă spun că mă înclin în fața celor care au fost astăzi aici, în fața tuturor celor care sprijină cauza, în fața tuturor asociațiilor care se luptă din greu cu tot ce se întâmplă în țara asta. Vreau să fac și niște observații legate de toți influencerii și de majoritatea persoanelor publice, cu foarte puține excepții. Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze care chiar contează. Când a fost merdeneaua versus untul, toată lumea era pe trend, toată lumea s-a sensibilizat. Dacă nu e trend sau nu e val, ce facem?! Putem să avem o voce prin care sprijinim cauza animalelor abandonate sau vrem doar bani să facem reclame la creme, fără să ne pese de nimic altceva pe lumea asta?! Cu toată dragostea vă spun că voi lupta toată viața pentru animalele fără stăpân”, a transmis Raluca Bădulescu.

Referirea la „margarina versus untul”

Raluca Bădulescu face referire la controversa care a izbucnit în luna august în jurul unei postări despre merdenele și produsele de patiserie realizate cu unt. Disputa din mediul online a generat un val de reacții, iar subiectul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Prin comparația făcută, vedeta critică ceea ce consideră a fi o mobilizare selectivă a persoanelor publice: reacții numeroase atunci când un subiect devine viral, în contrast cu lipsa de implicare în cauze sociale pe care le consideră importante, dar care nu generează același interes în mediul online.

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