Drama neștiută a lui Maurice Munteanu! Concurentul Asia Express și-a pierdut mult prea devreme tatăl: „L-au găsit pe trepte”

Drama neștiută a lui Maurice Munteanu! Concurentul Asia Express și-a pierdut mult prea devreme tatăl: „L-au găsit pe trepte”
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Drama lui Morice Munteanu /Foto: Captură Antena 1
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Maurice Munteanu este unul dintre concurenții Asia Express care a atras atenția. Mereu pus pe ironii și glume, acesta a fost îndrăgit rapid de fanii show-ului, însă puțini știu drama pe care o ascunde. Recent, Maurice a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa: pierderea tatălui său. În momentul în care acesta s-a stins din viață, stilistul avea doar 20 de ani, iar tragedia l-a marcat profund.

Recent, în cadrul emisiunii Furnicuțele, Maurice Munteanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui. Atunci când avea doar 20 de ani, tatăl acestuia a murit. Concurentul Asia Express a mărturisit că părintele său s-a stins din viață brusc, din cauza unor probleme de sănătate.

Momentul a fost unul devastator pentru Maurice Munteanu, care avea o legătură specială cu tatăl său, chiar dacă aveau firi diferite. Însă, cu ajutorul mamei și al prietenilor, concurentul de la Asia Express a reușit să treacă peste tragedie.

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„A fost foarte complicat și s-a întâmplat foarte repede. Ne-au sunat de la Cornu, mama nu era atunci cu el la Cornu, nu știu de ce. A avut o sincopă, l-au găsit pe trepte, își pierduse cunoștința. L-au dus în București, diagnosticul a fost crunt, a durat foarte puțin din fericire, sper că nu s-a chinuit foarte tare. Am avut în jurul meu prieteni și asta m-a ajutat foarte mult”, a mărturisit Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu a vorbit despre tatăl sau /Foto: Captură Antena 1

„M-a târât la toate meciurile”

Maurice Munteanu și tatăl său au avut o relație foarte apropiată. Deși erau firi diferite, cei doi au legat o conexiune puternică. Tatăl stilistului a fost inginer, director în cadrul Vămilor și fost vicepreședinte al clubului de fotbal Rapid București. Deși concurentul Asia Express nu era pasionat deloc de fotbal, și-a însoțit tatăl la numeroase meciuri. De asemenea, acesta a practicat în tinerețe și box de performanță.

„Tata a fost vicepreședinte la Rapid, ca hobby. M-a târât la toate meciurile, la toate tribunele oficiale… Era un coșmar. Era viața lui, a trăit pentru Rapid, era înnebunit după Rapid. Înțeleg asta”, spunea Maurice, în urmă cu ceva timp.

Deși s-a împăcat cu ideea că tatăl său nu îi mai este alături, Maurice se gândește adesea la acesta. Și-ar fi dorit să îl aibă lângă el mai mult timp, însă destinul a avut alte planuri.

„Astăzi m-am gândit foarte mult la tata: la forța lui incredibilă, la curajul de care a dat dovadă de-a lungul timpului și, mai ales, la integritatea lui. De multe ori mă întreb ce ar fi spus despre anumite situații, cum ar fi analizat o serie de lucruri sau de evenimente și, inconștient, mă sfătuiesc mereu cu el.

În aparență, eram două firi extrem de diferite, cu preocupări diferite. Tata făcuse inclusiv box de performanță în tinerețe și avea o gândire foarte tehnică, de cele mai multe ori strategică. Am moștenit însă de la el o anumită tărie – în primul rând, una interioară”, scria Maurice Munteanu, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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