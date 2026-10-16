Care este cea mai mare frică a lui Maurice Munteanu: „Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”

Maurice Munteanu este unul dintre concurenții îndrăgiți de la Asia Express, unde face echipă cu Connie Preda. Dincolo de momentele amuzante și de replicile sale savuroase din competiție, criticul de modă a vorbit deschis despre mai multe subiecte de interes.

De-a lungul timpului, Maurice Munteanu s-a făcut remarcat prin personalitatea sa puternică, umorul și replicile directe, însă în spatele acestei atitudini se ascund și temeri pe care nu se ferește să le recunoască. Fostul prezentator TV a vorbit despre lucrurile care îl neliniștesc, dar și despre dorința de a-și schimba anumite comportamente.

Întrebat dacă se teme de perspectiva de a îmbătrâni singur, concurentul de la Asia Express a explicat că lucrurile stau diferit în funcție de ceea ce înseamnă singurătatea pentru el. Concurentul nu își poate imagina o viață fără prietenii care îi sunt alături și pe care se poate baza. Tocmai de aceea, gândul că ar putea ajunge într-o asemenea situație i se pare greu de suportat.

„Ți-e frică să îmbătrânești singur?”, l-a întrebat Cătălin Măruță. „Nu, nu… bine, depinde ce înseamnă singur. Fără prieteni? Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”, a spus Maurice Munteanu la Furnicuțele.

Ce vrea Maurice Munteanu să îmbunătățească la el

Criticul de modă a vorbit și despre una dintre trăsăturile pe care încearcă să le îmbunătățească: răbdarea. La Asia Express, telespectatorii au putut observa că, în anumite momente ale competiției, acesta și-a pierdut cumpătul. Totuși, probele solicitante, oboseala, lipsa hranei și stresul acumulat pot face ca reacțiile concurenților să fie mai intense.

Maurice Munteanu a recunoscut că își dorește să devină mai răbdător și că lucrează constant la acest aspect.

„Lucrez foarte mult la treaba asta cu răbdarea și aș schimba asta ieri, dacă aș putea. Mi-aș dori să am mai multă răbdare și sper să reușesc să ajung cât mai curând acolo”, a mai spus concurentul de la Asia Express.

Vedeta TV nu consideră că expresia „limbă ascuțită” este cea mai potrivită descrierea a personalității sale. În schimb, crede că oamenii apreciază umorul său, sinceritatea și curajul de a-și exprima opiniile, inclusiv atunci când subiectele sunt delicate. Maurice Munteanu a explicat și că temperamentul său exploziv ar putea ascunde, de fapt, o latură timidă.

„Eu nu consider că am o limbă ascuțită. Mi-ar plăcea să cred că am umor și că nu mi-e frică să spun anumite lucruri în anumite momente. Nu cred că e limba ascuțită, cred că oamenii au apreciat la mine un gen de sinceritate și faptul că m-am poziționat, atât cât am putut eu, și cum am putut eu de partea ok a lucrurilor, și din punct de vedere social, și al carierei, habar nu am. Temperamentul exploziv a mascat, de fapt, o timiditate.”

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