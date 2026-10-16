Care este cea mai mare frică a lui Maurice Munteanu: „Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”

Care este cea mai mare frică a lui Maurice Munteanu: „Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”
Ce frică are Maurice Munteanu, concurentul de la Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maurice Munteanu este unul dintre concurenții îndrăgiți de la Asia Express, unde face echipă cu Connie Preda. Dincolo de momentele amuzante și de replicile sale savuroase din competiție, criticul de modă a vorbit deschis despre mai multe subiecte de interes.

De-a lungul timpului, Maurice Munteanu s-a făcut remarcat prin personalitatea sa puternică, umorul și replicile directe, însă în spatele acestei atitudini se ascund și temeri pe care nu se ferește să le recunoască. Fostul prezentator TV a vorbit despre lucrurile care îl neliniștesc, dar și despre dorința de a-și schimba anumite comportamente.

Întrebat dacă se teme de perspectiva de a îmbătrâni singur, concurentul de la Asia Express a explicat că lucrurile stau diferit în funcție de ceea ce înseamnă singurătatea pentru el. Concurentul nu își poate imagina o viață fără prietenii care îi sunt alături și pe care se poate baza. Tocmai de aceea, gândul că ar putea ajunge într-o asemenea situație i se pare greu de suportat.

„Ți-e frică să îmbătrânești singur?”, l-a întrebat Cătălin Măruță.

„Nu, nu… bine, depinde ce înseamnă singur. Fără prieteni? Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”, a spus Maurice Munteanu la Furnicuțele.

Ce vrea Maurice Munteanu să îmbunătățească la el

Criticul de modă a vorbit și despre una dintre trăsăturile pe care încearcă să le îmbunătățească: răbdarea. La Asia Express, telespectatorii au putut observa că, în anumite momente ale competiției, acesta și-a pierdut cumpătul. Totuși, probele solicitante, oboseala, lipsa hranei și stresul acumulat pot face ca reacțiile concurenților să fie mai intense.

Maurice Munteanu a recunoscut că își dorește să devină mai răbdător și că lucrează constant la acest aspect.

„Lucrez foarte mult la treaba asta cu răbdarea și aș schimba asta ieri, dacă aș putea. Mi-aș dori să am mai multă răbdare și sper să reușesc să ajung cât mai curând acolo”, a mai spus concurentul de la Asia Express.

Sursa foto: Social media

Vedeta TV nu consideră că expresia „limbă ascuțită” este cea mai potrivită descrierea a personalității sale. În schimb, crede că oamenii apreciază umorul său, sinceritatea și curajul de a-și exprima opiniile, inclusiv atunci când subiectele sunt delicate. Maurice Munteanu a explicat și că temperamentul său exploziv ar putea ascunde, de fapt, o latură timidă.

„Eu nu consider că am o limbă ascuțită. Mi-ar plăcea să cred că am umor și că nu mi-e frică să spun anumite lucruri în anumite momente. Nu cred că e limba ascuțită, cred că oamenii au apreciat la mine un gen de sinceritate și faptul că m-am poziționat, atât cât am putut eu, și cum am putut eu de partea ok a lucrurilor, și din punct de vedere social, și al carierei, habar nu am. Temperamentul exploziv a mascat, de fapt, o timiditate.”

CITEȘTE ȘI: Asia Express e „aranjată”? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare

Cu ce afecțiune a fost diagnosticat Maurice Munteanu în urmă cu câțiva ani: „Mă știau toate camerele de gardă din București”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”
Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”
De ce a apărut un televizor doar în vila fetelor de la Insula Iubirii. Pentru cine l-au adus producătorii, de fapt
De ce a apărut un televizor doar în vila fetelor de la Insula Iubirii. Pentru cine l-au adus producătorii, de fapt
A plecat de la PRO TV și a semnat cu Antena 1! În ce producție îl vei revedea pe îndrăgitul actor
A plecat de la PRO TV și a semnat cu Antena 1! În ce producție îl vei revedea pe îndrăgitul actor
Câte relații a avut Maurice Munteanu, de fapt, și care au fost cele mai dureroase două despărțiri din viața lui
Câte relații a avut Maurice Munteanu, de fapt, și care au fost cele mai dureroase două despărțiri din viața lui
Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!
Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Mediafax
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
Click.ro
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Digi24
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.