Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express

Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt una dintre echipele puternice de la Asia Express. Cei doi au dat dovadă de multă determinare și înaintează pe Drumul Mătăsii. Nu este exclus ca aceștia să ajungă până în marea finală, dacă mențin ritmul. Însă, chiar dacă nu au ajuns până acolo, cei doi oricum s-au întors cu bani frumoși de la Asia Express. Pe ce au cheltuit cei doi banii câștigați în competiție?

După ce și-au sudat relația în competiția Asia Express, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare. După o poveste de dragoste ce durează de aproximativ 3 ani, o cerere în căsătorie în Italia, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție în urmă cu doar câteva săptămâni. Evenimentul a avut loc în mare secret, într-un cadru restrâns, alături de familie și de cei mai apropiați oameni.

Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă banii câștigați la Asia Express

La mai puțin de trei săptămâni de la marele eveniment, Valerie Lungu și Alex Gîlcă și-au făcut bagajele și au zburat în luna de miere. Proaspăt căsătoriții au început o aventură de proporții, un adevărat maraton turistic întins pe două continente.

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Cum banii nu sunt o problemă, după cum a precizat clar Valerie, aceștia și-au permis o adevărată lună de miere. Bugetul este completat și de banii câștigați la Asia Express, așa că Valerie Lungu și Alex Gîlcă se răsfață din plin.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, o echipă puternică în competiția Asia Express

Concurenții Asia Express și-au început călătoria în Londra, unde au poposit pentru câteva zile, iar în prezent se află în Statele Unite ale Americii. Cei doi descoperă orașul New York și bifează fiecare atracție turistică. Valerie Lungu pare că se bucură din plin de luna de miere și a fost complet cucerită de marele oraș.

„Iubesc acest oraș, m-am întâlnit cu atât de mulți dintre voi astăzi, sunt pur și simplu îndrăgostită. Ar trebui să ne mutăm aici?”, a scris Valerie Lungu, în mediul online.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere în New York /Foto: Facebook

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas de a amâna nunta

Deși formează o echipă puternică la Asia Express, Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu au fost prea apreciați de public. Temperamentul influenceriței a fost aspru judecat, iar criticile au curs pe bandă rulantă. Ei bine, cei doi au fost destul de afectați de valul de hate și chiar au luat în considerare să anuleze nunta din această cauză.

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior. Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu în mediul online.

 

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Foto: Facebook

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