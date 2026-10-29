Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 4 zile libere

Angajații din România vor beneficia de o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie 2026, după ce sărbătorile legale de Sfântul Andrei și 1 Decembrie vor fi marcate luni și marți. În acest context, agențiile de turism au pregătit oferte speciale pentru românii care vor să petreacă cele patru zile libere în diferite zone ale țării.

Perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026 le oferă salariaților cu program de lucru de luni până vineri patru zile libere consecutive. Pentru acest interval, touroperatorii au lansat pachete turistice care includ patru nopți de cazare în stațiuni montane, balneare, în Delta Dunării, pe litoral sau în zone cunoscute pentru tradițiile locale.

Minivacanță între 28 noiembrie – 1 decembrie 2026

Un touroperator a lansat oferte pentru perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, care includ patru nopți de cazare. Pe Valea Prahovei și în stațiunile montane, prețurile diferă în funcție de categoria unității de cazare și serviciile incluse.

În Predeal, cel mai ieftin pachet costă 906 lei pe cameră pentru patru nopți la o pensiune de trei stele fără masă inclusă. La un hotel de patru stele, tariful ajunge la 4.036 de lei pe cameră și include micul dejun, acces la spa, piscină exterioară încălzită, jacuzzi, saună și salină, potrivit Libertatea.

În Bușteni, cazarea cu mic dejun la un hotel de trei stele costă 1.496 de lei pe cameră, iar varianta cu demipensiune ajunge la 2.061 de lei. Pachetul include o cină festivă organizată pe 30 noiembrie, băuturi alcoolice și tombolă cu premii.

La Sinaia, prețurile pornesc de la 997 de lei pe cameră pentru o unitate de trei stele fără masă și ajung până la 4.578 de lei pentru patru nopți la un hotel de cinci stele. În acest caz sunt incluse micul dejun, accesul la centrul de fitness și la piscinele interioare și exterioare.

În Poiana Brașov, o cameră la o vilă de trei stele cu mic dejun poate fi rezervată de la 1.233 de lei, în timp ce un sejur la un hotel de patru stele costă 4.460 de lei și include acces la piscină interioară, fitness și saună.

Stațiunile balneare și zonele tradiționale atrag turiștii

În Călimănești-Căciulata, cel mai mic tarif este de 1.958 de lei pe cameră pentru patru nopți cu mic dejun și acces la centrul wellness, care dispune de saune, salină, jacuzzi și piscină cu apă dulce.

Pachetele cu demipensiune ajung la 2.756 de lei și includ acces zilnic la facilități precum băi turcești, fântână de gheață, bazine cu apă sărată și băuturi non-alcoolice.

În Bucovina, un sejur la o pensiune de patru stele fără masă pornește de la 1.347 de lei pe cameră. Pentru un hotel de patru stele cu demipensiune, turiștii trebuie să plătească 3.243 de lei, pachetul incluzând băuturi tradiționale oferite la fiecare cină.

În Maramureș, una dintre cele mai ieftine variante este cazarea la un hotel de trei stele fără masă, unde patru nopți costă 778 de lei pe cameră. Pentru o pensiune de trei stele cu demipensiune, tariful ajunge la 3.173 de lei și include acces la piscină interioară, ciubăr, saună, salină și spațiu de joacă pentru copii.

Litoralul are cele mai mici prețuri

În Delta Dunării, patru nopți la un hotel de trei stele fără masă costă 992 de lei pe cameră. Pentru cazarea la o pensiune de trei stele cu demipensiune, tariful urcă la 2.836 de lei.

Cele mai mici prețuri sunt pe litoral. O cameră la o vilă de trei stele poate fi rezervată cu 665 de lei pentru patru nopți, fără masă inclusă. În schimb, un hotel de patru stele cu demipensiune costă 2.451 de lei pe cameră, iar pachetul include piscină interioară încălzită și acces la centrul spa.

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