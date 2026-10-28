Bani de la stat pentru studenți! Cine poate primi bursa socială de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027

Bani de la stat pentru studenți! Cine poate primi bursa socială de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027
Bani pentru studenţi
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Peste 36.000 de studenți vor putea primi o bursă socială de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027, printr-un program finanțat din fonduri europene și din bugetul de stat. Sprijinul este destinat tinerilor din medii dezavantajate și are ca obiectiv reducerea abandonului universitar.

Programul este implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Numărul beneficiarilor va fi de cel puțin 36.000, la nivelul anului universitar precedent, iar selecția va fi organizată de universitățile participante.

Bursele vor fi acordate și în anul universitar 2026-2027

Finanțarea este asigurată prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, și din bugetul național.

Potrivit informațiilor anunțate de autorități, bursa va fi acordată în cuantum integral, indiferent de numărul zilelor cu activități didactice din luna respectivă. Instituțiile de învățământ superior incluse în program vor gestiona procedurile de selecție și acordare a sprijinului financiar.

Cine este eligibil pentru sprijinul financiar

Bursa se adresează studenților cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani la momentul înscrierii în grupul țintă al proiectului. Sunt eligibili atât studenții de la programele de licență, cât și cei înscriși la studii de masterat.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin, studenții trebuie să urmeze cursuri la forma de învățământ cu frecvență, să ocupe un loc finanțat de la bugetul de stat și să fie înscriși într-o universitate civilă de stat participantă la proiect. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.

Selecția beneficiarilor va fi realizată în conformitate cu criteriile generale de acordare a burselor și cu metodologiile stabilite de fiecare universitate în parte.

Beneficiarii din anul anterior trebuie să se înscrie din nou

Studenții care au beneficiat de bursă socială în anul universitar 2025-2026 vor trebui să participe la o nouă procedură de selecție pentru anul 2026-2027. Aceștia nu vor fi incluși automat în program și vor trebui să respecte calendarul și cerințele stabilite de universitatea la care sunt înmatriculați.

Procedurile și termenele vor fi comunicate la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior, iar studenții interesați trebuie să urmărească anunțurile publicate de universități pentru a afla condițiile de înscriere și documentele necesare.

Pe lângă sprijinul financiar, proiectul prevede și activități de sprijin dedicate beneficiarilor. Printre acestea se numără webinare și workshopuri online axate pe gestionarea timpului, gestionarea stresului academic și dezvoltarea competențelor de învățare, măsuri care completează susținerea oferită studenților pe parcursul studiilor universitare.

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