Un incendiu a izbucnit pe Aeroportul Otopeni! O femeie a fost transportată la spital. Informații de ultimă oră

Un incendiu a izbucnit pe Aeroportul Otopeni! O femeie a fost transportată la spital. Informații de ultimă oră
Aeroportul Otopeni
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Un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, în zona de legătură dintre terminalele Sosiri și Plecări ale Aeroportului Internațional Henri Coandă, a determinat intervenția de urgență a polițiștilor și pompierilor aeroportului. O femeie a fost identificată de autorități și transportată la spital, iar traficul aerian nu a fost afectat.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 01:15, când autoritățile au fost alertate cu privire la izbucnirea unui incendiu în interiorul aeroportului. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să lichideze focul, fără ca activitatea aeriană să fie perturbată.

Intervenție de urgență în terminalul Aeroportului Henri Coandă

Momente tensionate s-au petrecut în cursul nopții la Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce un incendiu a izbucnit în zona culoarului de legătură dintre terminalele Sosiri și Plecări. În urma apelului primit, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” s-au deplasat la fața locului și au constatat degajări de fum în interiorul terminalului.

Pompierii civili ai Serviciului de Salvare și Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru stingerea focului și limitarea efectelor incidentului.

„La data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele Sosiri și Plecări din cadrul aeroportului”, au transmis autoritățile.

Femeie identificată de polițiști și transportată la spital

În timpul verificărilor efectuate după stingerea incendiului, oamenii legii au identificat o femeie de cetățenie română, bănuită că ar avea legătură cu producerea incidentului. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea personalului medical al aeroportului.

Ulterior, femeia a fost transportată sub escortă la mai multe unități spitalicești pentru investigații și consulturi de specialitate. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, aceasta a rămas internată.

„Totodată, la fața locului a fost identificată o femeie, cetățean român, bănuită de săvârșirea faptei, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul medical al aeroportului. Față de aceasta a fost dispusă măsura transportării, sub escortă, la mai multe unități spitalicești, în vederea acordării îngrijirilor medicale și efectuării consulturilor de specialitate, unde a rămas internată”, au mai precizat oamenii legii.

Ce au stabilit anchetatorii până în acest moment

Primele verificări efectuate de polițiști au arătat că femeia figurează cu mai multe internări în unități medicale de psihiatrie. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București pentru continuarea procedurilor legale.

Autoritățile au precizat că incendiul nu s-a soldat cu alte victime și nici cu pagube materiale suplimentare. De asemenea, traficul aerian s-a desfășurat în condiții normale, fără întârzieri sau restricții generate de incident.

„După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, în vederea dispunerii măsurilor legale. Din verificările efectuate a rezultat că aceasta figurează cu multiple internări în unități spitalicești de psihiatrie. Menționăm faptul că nu au fost înregistrate alte victime omenești și nici alte pagube materiale. De asemenea, traficul aerian nu a fost perturbat. În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și vătămare corporală”, a mai transmis Poliția Română.

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