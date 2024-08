Motivul pentru care Eric a convins-o pe Cristina să renunțe la verighetă. „M-am asigurat”

Pe conturile sale de pe rețelele de socializare, Eric Berinde a explicat de ce a vrut să o convingă pe Cristina Rotaru să-și scoată verigheta. Ispita dorea ca ea să fie considerată o femeie liberă și să acționeze în conformitate cu acest statut.

„M-am asigurat că parcursul ei va continua fără (n.r.: verigheta). Ca și femeie singură. Pace tuturor!”, a fost mesajul transmis de ispita de la Insula iubirii pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Cristina și Eric, săruturi pasionale. Andrei a luat foc când a văzut imaginile

În ediția din 20 august 2024 a emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1, Cristina Rotaru și Eric Berinde s-au sărutat. Cei doi și-au urmat sentimentele, acționând impulsiv și apropiindu-se unul de celălalt.

„Eu vreau să fiu super sinceră, super asumată cu tot ce se întâmplă aici. Nici eu nu mă recunosc. Da, îl iubesc pe Andrei, da, îl plac pe Eric și îmi este din ce în ce mai drag de el. Simt o stare de fericire lângă el, ceea ce nu e rău. Eram amândoi, ca de obicei, puțin euforici. Cred că de acolo și curajul să ne sărutăm. Da, el (n.r. a inițiat sărutul). Rușinată, dar bine că era întuneric (n.r. râde). Mi-a plăcut de el. Îmi place de el. Nu poți să te pupi cu cineva de care nu îți place. Mi-a plăcut și nu regret. Eu sunt un om asumat, de asta am zis să îl pup și afară să știe că nu pot să trăiesc cu sentimentul ăsta de vinovăție, că mă ascund… Nu îmi place”, a mărturisit Cristina Rotaru la testimoniale.

Andrei Rotaru a luat foc când a văzut imaginile cu apropierea dintre soția sa, Cristina, și ispita Eric Berinde. Cu toate acestea, concurentul de la „Insula Iubirii” a menționat că, pentru moment, nu există imagini care să-l surprindă.

„Sunt curios să văd ceea ce se întâmplă și cam atât. Chiar nu am niciun film, nu mă gândesc cum ar fi dacă ar fi. Vreau să trăiesc ceea ce se întâmplă. Ne-am dat liber să ne cunoaștem și să știm cine suntem. Deocamdată nimic care să mă surprindă. Este normal ceea ce face. Începe să se detașeze, să fie ea. Lângă mine nu a putut să fie fericită și nu am putut să scot zâmbete de la ea așa cum am văzut acum. E dureros și pentru mine și pentru ea, ne iubim, cu siguranță și ea mă iubește și eu o iubesc, ne vrem binele, dar, frate, nu ne înțelegem”, a declarat Andrei la bonfire.

