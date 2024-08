Cine îi mai înţelege?! Andrei şi Cristina au plecat în vacanţă şi tocmai au confirmat

Se pare că Andrei și Cristina Rotaru de la „Insula iubirii” nu mai ascund relația lor. Concurentul a arătat urmăritorilor că a plecat în vacanță cu soția sa, postând o fotografie cu aceasta pe conturile sale de socializare. În imagine, cei doi se aflau la un restaurant, iar Cristina Rotaru a fost surprinsă de partenerul ei în timp ce savura o băutură.

În ciuda faptului că au un contract cu Antena 1, care le interzice să dezvăluie detalii despre emisiune sau despre viața lor până la finalul sezonului 8 al „Insula iubirii”, Andrei a publicat această imagine care confirmă că sunt împreună.

Cristina Rotaru, mesaj controversat după ce au fost difuzate imaginile în care se săruta cu o ispită

Cristina Rotaru a postat un mesaj controversat pe Instagram după ce s-ar fi sărutat cu Eric Berinde în emisiunea de la Antena 1. Concurenta de la „Insula iubirii” a simțit necesar să clarifice situația și să răspundă acuzațiilor și comentariilor negative primite.

„Nu am intervenit niciodată să comentez fie că veneau acuzații, păreri, judecăți, laude și așa mai departe! Vă voi lămuri un singur lucru, mama mea este îndurerată și nu joacă un rol și este penibil ce faceți dumneavoastră în necunoștință de cauză.

Apoi, show-ul a fost filmat cu 5 luni în urmă, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, dar acum văd detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o luptă în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor. Dar să știți că voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși’ dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam! Numai bine și frumos oameni buni! Eu asta caut, binele și pacea!’”, a transmis concurenta de la Insula Iubirii.

