De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”

De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru...”
Galerie Foto 5
Prințul Marco a recunoscut de ce a comparat-o pe Bianca cu Gabriella / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Marco a venit cu explicații după ce afirmația „Gabriella e mai bună decât Bianca” a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor reality show-ului „Insula iubirii”. Prezent în podcast-ul „Face to Face”, iubitul Biancăi Ghiurcă a vorbit despre controversele provocate de replica sa și a recunoscut că îi pare rău că a făcut-o pe soția lui să sufere.

Prințul Marco explică reacția „Gabriella e mai bună decât Bianca”

Declarația lui Marco a devenit unul dintre subiectele discutate de fanii emisiunii. Ulterior, concurentul a mărturisit că nu consideră că ar fi trebuit să fie criticat pentru că și-a exprimat deschis părerea.

În timpul discuției din podcast, acesta a susținut că mulți bărbați ar avea opinii asemănătoare în conversațiile private, însă nu ar avea curajul să le spună atunci când sunt filmați. Marco a comparat situația cu discuțiile dintre prieteni, în care aceștia își exprimă liber preferințele.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Am zis ceea ce multora le e frică să zică. Dacă într-un anturaj de băieți unde știi că nu ai telecamere, ești la o cafenea sau la fotbal, și toți se uită la prima care trece… eu acum o să fiu judecat pentru că mi-am zis părerea.

Îmi pare rău pentru Bianca, dar nu îmi pare rău pentru altcineva. Dacă s-a simțit prost, și normal că s-a simțit prost, îmi pare rău. Ăsta e unul dintre puținele lucruri de care îmi pare rău”, a declarat Marco în podcast.

Singurul lucru pe care îl regretă în legătură cu Bianca Ghiurcă

Deși a recunoscut că afirmația sa a avut un efect negativ asupra partenerei, Marco a lăsat să se înțeleagă că nu regretă faptul că și-a exprimat părerea. În schimb, acesta a admis că Bianca a fost afectată de comparație și că înțelege de ce s-a simțit prost.

El a făcut o distincție între dreptul de a-și spune punctul de vedere și modul în care a fost primit de persoana iubită. Concurentul a insistat asupra faptului că a fost judecat pentru sinceritatea sa. Pe de altă parte, a recunoscut că reacția Biancăi era una firească în acel context.

Prințul Marco s-a apărat după ce replica sa a devenit virală / Sursa foto: captură video

Replica Prințului a devenit virală în mediul online

Afirmația „Gabriella e mai bună decât Bianca” a fost rostită încă din momentul în care concurenții au făcut cunoștință cu ispitele, devenind rapid un subiect de interes pentru public. Comparația a atras atenția și prin faptul că o viza direct pe Bianca Ghiurcă, partenera lui Marco.

Concurentul susține că nu regretă că și-a spus părerea. Totuși, el admite că ar fi preferat ca Bianca să nu fie rănită de declarația sa.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco a divorțat în secret de Bianca Ghiurcă?! S-a dat singur de gol

Metoda prin care a slăbit Prințul Marco, după ce a ajuns să cântărească 110 kilograme: ”Nu este un sfat medical”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express
Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express
Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul
Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul
Cine este bărbatul cu care Bianca Iotu își petrece timpul după despărțirea de Remi și idila cu Narcis Bujor
Cine este bărbatul cu care Bianca Iotu își petrece timpul după despărțirea de Remi și idila cu Narcis Bujor
Au rupt logodna! Fosta concurentă de la Survivor România plânge de două luni: „M-am târât pe jos prin baie, ca un mormoloc”
Au rupt logodna! Fosta concurentă de la Survivor România plânge de două luni: „M-am târât pe jos prin baie, ca un mormoloc”
Remi Dobre a răbufnit după întâlnirea cu Narcis Bujor! Mesajul care a aprins internetul
Remi Dobre a răbufnit după întâlnirea cu Narcis Bujor! Mesajul care a aprins internetul
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Anunțul PSD după învestirea Guvernului Niculescu. Măsurile asumate de social-democraţi
Gandul.ro
Anunțul PSD după învestirea Guvernului Niculescu. Măsurile asumate de social-democraţi
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
Adevarul
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Digi24
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor
Click.ro
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Digi 24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
go4it.ro
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Anunțul PSD după învestirea Guvernului Niculescu. Măsurile asumate de social-democraţi
Gandul.ro
Anunțul PSD după învestirea Guvernului Niculescu. Măsurile asumate de social-democraţi
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Mediafax Spania
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.