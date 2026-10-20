De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru...”

Prințul Marco a venit cu explicații după ce afirmația „Gabriella e mai bună decât Bianca” a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor reality show-ului „Insula iubirii”. Prezent în podcast-ul „Face to Face”, iubitul Biancăi Ghiurcă a vorbit despre controversele provocate de replica sa și a recunoscut că îi pare rău că a făcut-o pe soția lui să sufere.

Prințul Marco explică reacția „Gabriella e mai bună decât Bianca”

Declarația lui Marco a devenit unul dintre subiectele discutate de fanii emisiunii. Ulterior, concurentul a mărturisit că nu consideră că ar fi trebuit să fie criticat pentru că și-a exprimat deschis părerea.

În timpul discuției din podcast, acesta a susținut că mulți bărbați ar avea opinii asemănătoare în conversațiile private, însă nu ar avea curajul să le spună atunci când sunt filmați. Marco a comparat situația cu discuțiile dintre prieteni, în care aceștia își exprimă liber preferințele.

„Am zis ceea ce multora le e frică să zică. Dacă într-un anturaj de băieți unde știi că nu ai telecamere, ești la o cafenea sau la fotbal, și toți se uită la prima care trece… eu acum o să fiu judecat pentru că mi-am zis părerea. Îmi pare rău pentru Bianca, dar nu îmi pare rău pentru altcineva. Dacă s-a simțit prost, și normal că s-a simțit prost, îmi pare rău. Ăsta e unul dintre puținele lucruri de care îmi pare rău”, a declarat Marco în podcast.

Singurul lucru pe care îl regretă în legătură cu Bianca Ghiurcă

Deși a recunoscut că afirmația sa a avut un efect negativ asupra partenerei, Marco a lăsat să se înțeleagă că nu regretă faptul că și-a exprimat părerea. În schimb, acesta a admis că Bianca a fost afectată de comparație și că înțelege de ce s-a simțit prost.

El a făcut o distincție între dreptul de a-și spune punctul de vedere și modul în care a fost primit de persoana iubită. Concurentul a insistat asupra faptului că a fost judecat pentru sinceritatea sa. Pe de altă parte, a recunoscut că reacția Biancăi era una firească în acel context.

Replica Prințului a devenit virală în mediul online

Afirmația „Gabriella e mai bună decât Bianca” a fost rostită încă din momentul în care concurenții au făcut cunoștință cu ispitele, devenind rapid un subiect de interes pentru public. Comparația a atras atenția și prin faptul că o viza direct pe Bianca Ghiurcă, partenera lui Marco.

Concurentul susține că nu regretă că și-a spus părerea. Totuși, el admite că ar fi preferat ca Bianca să nu fie rănită de declarația sa.

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