Metoda prin care a slăbit Prințul Marco, după ce a ajuns să cântărească 110 kilograme: ”Nu este un sfat medical”

Prințul Marco este unul dintre cele mai controversate personaje de la Insula Iubirii sezonul 10, apropierea de Gabriella aducându-l în centrul atenției. Acesta și-a dorit mult participarea în show-ul de la Antena 1, încercându-și norocul chiar și în sezonul 9. Dar la acea vreme arăta diferit. Avea 110 kilograme, însă s-a pus pe treabă și s-a apucat de slăbit. Acum, partenerul Biancăi a dezvăluit ce metodă a ales pentru a scăpa de toate kilogramele în plus.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă își testează relația în noul sezon Insula Iubirii, însă cei doi au încercat să participe și la ediția de anul trecut, dar nu au trecut de casting. Imaginile filmate în urmă cu un an îi arată pe cei doi concurenți într-o formă fizică diferită, mai ales în ceea ce îl privește pe Prințul Marco.

Cum a reușit Prințul Marco să slăbească

După ce a ajuns la 110 kilograme, Prințul Marco a decis că este momentul unei schimbări. Acesta și-a dorit să scape de kilogramele în plus, așa că a apelat la o metodă mai puțin cunoscută. Nu a făcut o operație de micșorare a stomacului, așa cum au presupus mulți.

Mai exact, se pare că Prințul a reușit să slăbească cu ajutorul metodei Allurion, care presupune ingerarea unui balon gastric. Această metodă presupune înghițirea unei capsule ce se transformă într-un balon în stomac. Acest balon ocupă o parte din spațiul gastric, iar senzația de sațietate apare astfel mult mai repede. Balonul se dezumflă singur după aproximativ patru luni.

Prin această metodă, concurentul de la Insula Iubirii a reușit să slăbească destul de mult, însă a existat o perioadă în care s-a îngrășat din nou. Așa că acesta a decis să urmeze metoda clasică și să fie mult mai atent la alimentația sa. A renunțat la mesele de seară și a început să facă fasting.

„Aveam 110 kilograme (n.r. la castingul din sezonul 9). Am făcut balon la stomac, mulți au zis că mi-am tăiat stomacul, există o metodă care se numește Allurion, care acționează ca un balon (…) Am slăbit acum doi ani, după mă reîngrășasem la loc. După am învățat să fac un fasting, adică să nu mănânci seara. Dacă nu mănânci seara, nu ai nevoie de acel balon, dar e greu, dacă nu faci acel balon (…) Eu seara nu mănânc, mă trezesc cu energie, nu este un sfat medical”, a declarat Prințul Marco, în cadrul podcastului Face to Face.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram