Pe numele cui este averea Prințului Marco, de fapt. Bianca Ghiurcă, prinsă cu minciuna la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco sunt unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul zece al emisiunii Insula Iubirii. Se pare că cei doi au un parcurs cu suișuri și coborâșuri! Încă de la începutul emisiunii, „Principesa” a spus că toată averea lor este pe doar numele ei, dar acum soțul ei a spus tot adevărul.

Bărbatul a abordat acest subiect și a spus contrariul. Prințul Marco a dezvăluit că au construit totul împreună, de la zero, și că tot ce au este pe numele amândurora. Mai mult, a punctat că niciodată nu a spus că ar avea sume considerabile. Astfel, Bianca Ghiurcă este prinsă cu minciuna la Insula Iubirii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Pe numele cui este averea Prințului Marco, de fapt

Bianca Ghiurcă, poreclită drept „Prințesa” în cadrul emisiunii de la Antena 1, a avut o criză de nervi atunci când a văzut că Prințul Marco se simte atras de ispita Gabriella. Cu atât mai mult că el a recunoscut că bruneta îi dă fluturi în stomac. În acel moment, concurenta a început să spună că tot ce au construit împreună ar fi, de fapt, pe numele ei.

La câteva luni distanță, Marco a dezvăluit contrariul. Acesta a mărturisit că ceea ce a spus Bianca la insulă a fost doar pentru a-și marca teritoriul. Totuși, el nu a corectat-o la televizor pentru a nu o submina în fața celorlalți.

„Nu am zis noi vreodată că avem vreo avere sau ceva. Am zis pur și simplu că tot ce avem este făcut de amândoi. Niciodată nu ne-am lăudat că avem mare situație, dar pur și simplu este ceea ce s-a auzit. Asta a zis ea acolo (n.r. că totul este pe numele ei). Păi nu (n.r. nu este adevărat). Nu, dar cum puteam eu să zic acolo, la televizor, să mă laud? Aia era situația noastră privată pe care ea a scos-o într-un fel în care a vrut să-și marcheze teritoriul, să dea de înțeles la fete, dacă credea că la momentul acela Gabriella se uita la altceva la mine, că poate auzea acea vorbă și să zică: «Stai că dacă îți place de Marco, ia-l așa cum îți place, nu-l lua pentru ceea ce crezi că are»”, a declarat Prințul Marco la Face to Face podcast.

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