Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva „principesei” Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco

Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva "principesei" Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco
Insula Iubirii
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Gabriella Barbu ar putea lua în calcul măsuri serioase după declarațiile făcute de Bianca Ghiurcă în ultimele zile. Soția Prințului Marco a avut o serie de reacții extrem de dure la adresa ispitei, iar imaginile apărute în weekend au atras rapid atenția fanilor emisiunii, care au comentat pe larg conflictul dintre cele două.

Totul a pornit de la amenințările lansate de Bianca la adresa Gabriellei. Una dintre declarațiile care a stârnit cele mai multe reacții a fost „Să nu mi-o aduceți în față, că o distrug”. Replicile sale au devenit imediat subiect de discuție în mediul online, mai ales că tonul folosit nu a lăsat loc de prea multe interpretări.

Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva „principesei” Bianca?!

Situația nu s-a oprit însă aici. Bianca a continuat cu noi declarații dure și a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori o confruntare directă cu Gabriella. Amenințările au continuat, iar „principesa” a mers și mai departe, afirmând că ar bate-o pe ispita care a ajuns în centrul acestui scandal.

Principesa Bianca i-a pus gând rău Gabriellei Barbu

După ce a văzut imaginile și declarațiile apărute în weekend, Gabriella s-ar putea considera vizată direct de ieșirile publice ale Biancăi. Într-un astfel de context, una dintre variantele pe care le-ar putea lua în calcul este chiar solicitarea unui ordin de protecție. Chiar dacă nu există informații că ar fi făcut deja un astfel de demers, amploarea reacțiilor și tonul amenințărilor pot ridica semne de întrebare cu privire la felul în care va alege să gestioneze situația.

Pe de altă parte, există și posibilitatea ca Gabriella să considere că un asemenea pas nu este necesar. În realitate, șansele ca cele două să se întâlnească prea curând par reduse. Bianca și Marco locuiesc în Italia, în timp ce Gabriella este stabilită în Spania, iar drumurile lor nu par să se intersecteze în viitorul apropiat.

Gabirella şi Prinţul Marco

Astfel, conflictul dintre cele două ar putea rămâne doar la nivelul declarațiilor făcute în spațiul public. Singurul scenariu în care Gabriella și Bianca ar putea ajunge din nou față în față ar fi o eventuală participare la o ediție viitoare din „Insula Iubirii: Reuniuni”, acolo unde multe dintre tensiunile rămase după emisiune sunt aduse din nou în atenția publicului.

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