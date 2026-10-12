Andrușca şi Bianca Ghirucă, apariție neașteptată după Insula Iubirii. Ispita şi principesa au luat masa împreună

Andruşca şi Bianca Ghiurcă
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Bianca Ghiurcă, una dintre cele mai urmărite concurente din actualul sezon „Insula Iubirii”, a apărut într-o ipostază care a stârnit imediat reacții în mediul online.

Bruneta a ieșit la restaurant alături de ispita Andrușca, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au devenit rapid subiect de discuție printre fanii emisiunii.

Andrușca şi Bianca Ghirucă, apariție neașteptată după Insula Iubirii

Cele două s-au afișat într-un local cu specific românesc, unde au savurat preparate tradiționale.

Foto: Instagram

Pe masă au apărut slănină, ceapă roșie, salam uscat și alte gustări românești, iar atmosfera a fost una relaxată.

Foto: Instagram

Ispita şi principesa au luat masa împreună

Dacă imaginile au atras atenția la prima vedere, dialogul dintre cele două a fost cel care le-a dat fanilor de gândit.

„Andrușca: Cum e Bianca în România?

Bianca: Mă mut înapoi.

Andrușca: Deci slănina cu ceapă și cu caisata asta mirobolantă, cum se spune în zilele noastre.

Bianca: Să ne fie de bine.”

Replica Biancăi a fost suficientă pentru ca urmăritorii să înceapă imediat să speculeze. Mulți s-au întrebat dacă vedeta vorbește serios despre o întoarcere definitivă în România sau dacă a fost doar o remarcă făcută în contextul mesei și al revederii cu preparatele tradiționale care i-au lipsit în ultimii ani.

În același timp, fanii au remarcat și faptul că Bianca și Andrușca par să se înțeleagă foarte bine. Cele doi s-au afișat relaxate, părând să se bucure din plin de ieșirea la restaurant.

Rămâne însă de văzut dacă anunțul făcut de Principesa Bianca ascunde într-adevăr o schimbare majoră în viața sa sau dacă a fost doar o declarație spontană făcută într-un moment de voie bună.

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