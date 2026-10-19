Aflat în România, Prințul Marco s-a dat de gol fără să vrea. Cine s-a reflectat în ochelarii lui: ispita Gabriella sau nevasta Bianca?

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au venit la Insula Iubirii după aproximativ zece ani de relație, hotărâți să vadă dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a rezista tentațiilor. Concurenta și-a dorit să scape de gelozia care le-a afectat povestea de iubire, partenerul ei a ajuns să atragă atenția prin apropierea de ispita Gabriella.

Pe parcursul experienței din Thailanda, Marco și Gabriella au petrecut tot mai mult timp împreună. Cei doi au discutat despre viețile lor, au avut parte de momente apropiate și s-au îmbrățișat de mai multe ori. Mai mult decât atât, concurentul a sărutat-o pe ispită în repetate rânduri, pe frunte sau pe obreaz, gesturile sale ridicând semne de întrebare în privința relației cu Bianca.

De cealaltă parte, Bianca nu și-a putut ascunde nemulțumirea după ce a urmărit imaginile cu soțul ei la bonfire. Apropierea acestuia de Gabriella a pus-o într-o situație dificilă, mai ales că cei doi au venit în emisiune tocmai pentru a-și verifica relația și pentru a vedea dacă mai pot depăși problemele care au apărut de-a lungul anilor.

Întors în România, concurentul de la Insula Iubirii s-a dat de gol cu privire la domnișoara care îl însoțea și fanii nu au ratat acest detaliu.

Cu cine a rămas, de fapt, Prințul Marco după emisiune

Deși parcursul său alături de Gabriella a alimentat speculațiile privind o posibilă despărțire de Bianca, un detaliu recent pare să ofere indicii despre situația sentimentală a concurentului după filmări.

Într-o imagine apărută în mediul online, reflexia din ochelarii de soare ai lui Marco a dezvăluit prezența Biancăi, nu pe cea a ispitei Gabriella. În plus, cei doi au continuat să fie asociați cu afacerea pe care o au împreună și au fost văzuți în compania celuilalt în ultima perioadă. Toate aceste indicii sugerează că Bianca și Marco au rămas împreună după experiența de la Insula Iubirii.

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