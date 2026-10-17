Ispita Gabriella a spus adevărul despre meseria ei. Din ce își câștigă, de fapt, banii

Din ce face bani Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii/ sursă foto: Social media
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Gabriella Barbu (27 de ani) a devenit ispita care a reușit să aprindă aproape toate focurile tentației din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Sătulă de „etichete” și speculații, favorita Prințului Marco (33 de ani) a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre joburile sale din viața de zi cu zi, dezvăluind din ce câștigă, de fapt, banii. 

Pe lângă ”meseria” de ispită la Insula Iubirii din România și Spania, influencer, dar și vedetă la televiziunea din Spania, Gabriella gestionează anumite sarcini pentru o firmă de transport. Pe lângă participările la diverse producții TV de succes din Spania, favorita lui Marco face bani și din diverse campanii în mediul online. De asemenea, Gabriella este invitată la concerte sau festivaluri, unde promovează în online momente din cadrul lor, sau primește diverse produse pentru care face unboxing sau recenzii video.

Pe contul de Instagram a adunat un public impresionant de urmăritori – peste 400.000, și pe TikTok are aproape 500.000 de urmăritori. În timpul unui live pe TikTok, bruneta a fost întrebată direct de către fani din ce face bani. Fără rețineri, ea a confirmat că sumele importante de bani pe care le câștigă vin din contractele pe care le are cu firma de transport, dar și din activitatea sa de influencer și vedetă TV în Spania.

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„Din ce fac bani? Muncesc! Eu sunt la televiziunea din Spania de patru ani, am și firmele mele și muncesc online. Muncesc la o firmă de transport, mă documentez, lucrez în excel și la comenzile de pe site”, a spus Gabriella într-un live pe TikTok.

Cine este Gabriella Barbu

Gabriella Barbu, născută pe 31 octombrie 1998, are 27 de ani și a devenit celebră după ce l-a consolat pe José Carlos Montoya de la Insula Iubirii, unde artistul a trăit cea mai mare trădare. Acesta a participat la emisiune alături de iubita lui, Anita Williams. Cei doi au decis să se testeze la TV după numai un an de relație și au trăit o reală dramă totală pe insulă.

Prima apariție TV a actualei brunete, care a decis să-și dea un refresh de look după sezonul 8, a fost, de fapt, la Insula Iubirii Spania sezonul 7. Acolo, Gabriella Barbu l-a întâlnit pe Álex Girona cu care a format un cuplu și după ce au plecat de pe insulă. Povestea lor de iubire a fost marcată de împăcări și tensiuni. La un moment dat, românca noastră l-a acuzat că a și înșelat-o. O altă emisiune la care Gabriella Barbu a fost concurentă este „The Neighbors Next Door”, pentru care a filmat în pauza dintre sezonul 7 și 8 de la Insula Iubirii Spania.

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