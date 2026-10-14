Au încălcat contractul din nou! Cum au fost surprinși Prințul Marco și Bianca în noaptea în care bărbatul mărturisea că e îndrăgostit de Gabriella

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au încărcal contractul Antena 1/ sursă foto: TikTok
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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco continuă să sfideze regulile contractuale de la Insula Iubirii. Cei doi s-au afișat din nou împreună și nu s-au ferit să încarce imaginile pe o rețea de socializare. 

În ediția de sâmbătă a emisiunii Insula Iubirii, Prințul Marco i-a mărturisit lui Mocăniță că Gabriella îl face să simtă fluturi în stomac, cu alte cuvinte, că este îndrăgostit de ispita lui favorită. Imaginile compromițătoare au fost urmărite de Prinț și „Principesă” direct din cafeneaua lor din Roma. Cei doi au încălcat încă o dată contractul cu Antena 1 și au postat imagini în secțiunea Story de la Instagram, care îi surprindeau în aceeași locație.

De asemenea, pentru ca urmăritorii să nu aibă niciun fel de îndoială, Prințul s-a filmat alături de una dintre prietenele lor, în timp ce Bianca a filmat-o pe aceasta separat – detaliu suficient de convingător pentru ca utilizatorii să își dea seama că cei doi se aflau în același loc.

Prințul Marco s-a filmat alături de prietena lor. La scurt timp, Bianca Ghiurcă a filmat-o pe aceeași prietenă, separat, din alt unghi / sursă foto: TikTok

Prințul Marco și Bianca nu sunt la prima abatere

Nu este prima dată când Prințul Marco „scapă” detalii din culisele căsniciei cu Bianca Ghiurcă. După difuzarea celui de-al doilea episod al sezonului 10 (sâmbătă, 6 septembrie), Bianca a făcut o gafă monumentală și s-a dat (din nou) de gol.

Odată cu premiera noului sezon al emisiunii, cei doi au sărbătorit la Roma împlinirea a 27 de ani ai Biancăi. Au pus de o petrecere de pomină, iar imaginile de la eveniment au fost încărcate imediat pe rețelele sociale. După cum se observă în postări, Prințul Marco i-a fost alături soției lui la fiecare pas – vezi AICI imagini FOTO și VIDEO.

Conform regulilor postului, concurenții nu au voie să se afișeze împreună în public, să posteze imagini din aceleași locații sau să dea indicii pe rețelele sociale sau dovezi care ar putea da de înțeles stadiul relației lor actuale – dacă mai sunt sau nu împreună, dacă s-au împăcat sau s-au despărțit – până la difuzarea ultimei ediții din marea finală a emisiunii.

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