Adevărul despre numele lui Marco de la Insula Iubirii. Cine l-a botezat „Prințul”, de fapt: „Preferam să-l țin ascuns”

Prințul Marco este unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii, sezonul X. Acesta devine foarte apropiat de ispita Gabriella Barbu, ba chiar se lasă pradă tentației. Deși a fost aspru criticat pentru comportamentul pe care îl afișează, dar și pentru numele său, bărbatul vine cu câteva clarificări importante.

Încă de la început, fanii emisiunii s-au amuzat de numele concurentului. Dacă până acum nu a vorbit prea mult despre asta, s-a deschis în fața lui Ionuț Mocăniță, însă nu la insulă, ci chiar în salonul său. Prințul Marco a explicat că bunica lui a propus acest nume și că glumele pe seama lui nu își au rostul, pentru că el nu s-a putut opune, fiind doar un copil. Numai că dezvăluirile nu se opresc aici! Acesta i-a spus prietenului său și alte detalii importante despre viața sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Adevărul despre numele lui Marco de la Insula Iubirii

Prințul Marco a spus fără ezitare că nu ar fi vrut ca lumea să afle cum îl cheamă, de fapt. El s-a lovit de-a lungul timpului de critici pe care a vrut să le evite, însă nu s-a putut ascunde.

Partenerul Biancăi Ghiurcă a explicat că cel mai probabil bunica sa i-a ales numele, pentru că pe vremea aceea oamenii erau simpli și nu își numeau copiii prea sofisticat.

„Prințul mi-a fost adăugat acum, în emisiune, cu toate că preferam să se mențină ascuns pentru că nu e un nume pe care l-am ales eu. Cred că mamaie (n.r. i-a ales numele). În anii ’90, lumea se uita la filme cu indieni și cred că i-a plăcut acest nume și eu nu aveam cum să zic «Nu». Așa mi-a fost dat, ce să fac, pe vremea aia nu erau foarte populare Chanel sau Bugatti, să mă numească Chiron, și pur și simplu lumea era mai simplă, știa de prinț, de prințese”, a spus Prințul Marco.

Unde a studiat Prințul Marco

În timp ce Ionuț Mocăniță îi transforma look-ul, Prințul Marco a vorbit și despre studiile sale. Acesta a spus că a făcut școala în Italia, iar la vârsta de 16 ani a fost nevoit să se întoarcă în România. Pentru că era minor și avea nevoie de procură, a reușit să părăsească țara noastră abia după doi ani.

„Eu am făcut școala în Italia. Dar, din păcate, când am fost mic a trebuit să vin în România și nu mai puteam să ies din țară, fiind minor nu aveam procură. Vreo doi ani și ceva, de la vârsta de 16 ani până la 18 (n.r. a rămas în țară)”, a mai adăugat el.

Ulterior, după ce s-a lăsat de sport, a lucrat picol și ospătar, însă a recunoscut că a făcut și munca de jos, respectiv spălatul vaselor. Nu s-a lăsat descurajat, iar atunci când a învățat meserie și-a deschis propria afacere pe care o deține și astăzi împreună cu partenera sa, Bianca.

„Am crescut așa ușor, ușor printre ranguri, plecând de jos de la ultima meserie, cum ar fi cea de spălat vase. Am văzut că am foarte multe capacități și am încercat să devin de la ajutor de ospătar, ospătar, de la ospătar la șef de rang și după aia, când am devenit șef de rang în locul în care lucram, am hotărât să fac experiență în mai multe locuri și am colindat multe restaurante prin Roma, printre care și multe hoteluri de cinci stele, până când mi-am căpătat experiența și am zis „ok, în momentul ăsta pot să merg singur mai departe” și mi-am deschis propria afacere”, a mai relatat Prințul Marco.

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