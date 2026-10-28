De ce Rebecca Toma nu ar participa niciodată în cuplu la Insula Iubirii: „Mi se pare dificil”

De ce Rebecca Toma nu ar participa niciodată în cuplu la Insula Iubirii: „Mi se pare dificil”
Galerie Foto 9
Rebecca Toma
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rebecca Toma, una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a vorbit despre experiența trăită în Thailanda, provocările întâlnite în cadrul show-ului și motivele pentru care a ales să accepte acest rol. Tânăra, cunoscută publicului și din participarea la Casa Iubirii, susține că aventura din reality-show a fost una autentică și plină de momente intense.

La doar 24 de ani în momentul filmărilor, Rebecca Toma a fost cea mai tânără ispită în sezonul X al Insulei Iubirii. Originară din Craiova, dar crescută o mare parte din viață în Italia, tânăra și-a făcut deja un nume în televiziune și în mediul online. Într-un interviu acordat recent, aceasta a povestit cum a trăit experiența din Thailanda și ce a determinat-o să accepte provocarea.

Rebecca Toma, despre rolul de ispită

Rebecca Toma a recunoscut că rolul de ispită a venit la pachet cu emoții și incertitudini, mai ales din cauza diferenței de vârstă față de celelalte participante.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

„Da, eu am fost pentru prima dată la Insula Iubirii și pot să spun că a fost o provocare foarte interesantă să fiu ispită. Mi-a fost puțin teamă, sincer, pentru că eu am fost cea mai mică dintre fetele ispite. Aveam doar 24 de ani când am filmat, dar între timp am făcut și eu 25 de ani.

Mi-a fost puțin teamă că poate nu fac față. Dar, eu cred că m-am descurcat perfect, mai ales pentru o fată de vârsta mea”, a declarat ea pentru Click!.

Prezența sa în emisiune nu a trecut neobservată. Pe parcursul sezonului, Rebecca a fost implicată în mai multe momente tensionate și schimburi de replici aprinse, iar faptul că îl cunoștea deja pe concurentul Ionuț Mocăniță înainte de filmări a stârnit numeroase reacții în rândul participanților.

De ce a ales să participe la „Insula Iubirii”

După experiența din Casa Iubirii, Rebecca spune că și-a dorit să descopere dintr-o perspectivă diferită unul dintre formatele pe care le urmărea de ani de zile la televizor. Potrivit acesteia, pasiunea pentru emisiune a cântărit decisiv în alegerea făcută.

„Mi-am dorit foarte mult pentru că sunt fana emisiunii Insula Iubirii. M-am uitat cred că din sezonul doi și acum îmi doream foarte mult să văd dacă mă pot descurca și eu. Și, dacă tot n-am o relație în prezent, am zis să mă duc acolo ca ispită. Ca și cuplu n-aș fi mers sincer pentru că testul acesta mi se pare dificil. Părerea mea că, dacă treci de testul acesta cu brio de la Insulă, înseamnă că și în realitate totul este ok în cuplul vostru.”

Întrebată dacă este dificil pentru o ispită să influențeze dinamica unui cuplu, Rebecca consideră că rezultatul depinde, în mare măsură, de soliditatea relației și de problemele existente între parteneri.

„Depinde cât de sudat este cuplul respectiv și dacă există probleme acolo. Eu cred că ceea ce contează foarte mult este dacă ai într-adevăr o conexiune reală cu persoana respectivă.”

Experiența din Thailanda a fost autentică și intensă

Rebecca Toma susține că sezonul actual aduce toate ingredientele care au consacrat formatul și spune că legăturile create între participanți au fost reale și au continuat inclusiv după terminarea filmărilor.

„Sezonul acesta a fost unul incendiar pentru că avem și dramă, și iubire, și bârfă, și distracție, și plânsete, și povești de viață. Nu știu pe insula fetelor cum a fost, dar pe insula băieților noi am împărtășit chiar povești personale unii cu alții, ne-am cunoscut mult mai bine ca să zic așa și ne-am apropiat și chiar au rămas anumite legături între noi.”

Tânăra afirmă că perioada petrecută în Thailanda a fost una dintre cele mai memorabile experiențe din viața sa și respinge teoriile potrivit cărora ceea ce se vede pe ecran ar fi regizat.

„Mi-a plăcut toată experiența, nu pot să zic un lucru care nu mi-a plăcut. Am avut mâncare, distracție, muzică și soare, deci practic nu aveai ce să nu-ți placă. Și, nu a fost ca și cum am trăit într-un serial, ca să zic așa, a fost real sută la sută tot ce am trăit acolo. De multe ori primim întrebarea asta: dacă este real sau nu nu este real sută la sută ce se întâmplă acolo?! Este! E o experiență de neuitat pentru toți!”

CITEŞTE ŞI: Rebecca Toma, adevărul despre intervențiile estetice. Ce modificări are la nivelul feței

Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arată Nattasha Black fără pic de machiaj? Ce intervenții estetice are concurenta de la Insula Iubirii
Cum arată Nattasha Black fără pic de machiaj? Ce intervenții estetice are concurenta de la Insula Iubirii
Cum arată Maria Ciobanu la 89 de ani. Cântăreața de muzică populară a susținut un concert la Sala Palatului
Cum arată Maria Ciobanu la 89 de ani. Cântăreața de muzică populară a susținut un concert la Sala Palatului
Vedetă din România, operată pentru a doua oară după accidentul rutier în care a fost implicat: „Nu credeam că o să trec prin astea”
Vedetă din România, operată pentru a doua oară după accidentul rutier în care a fost implicat: „Nu credeam că o să trec prin astea”
Ultimele informații despre starea de sănătate a Marinei Voica. Medicii nu o externează: „Nu se simte prea bine”
Ultimele informații despre starea de sănătate a Marinei Voica. Medicii nu o externează: „Nu se simte prea bine”
Ce are Armina Andrei de la Insula Iubirii în comun cu Gabi Torje și Cătălin Cazacu? Nu, nu este vorba despre apariția la același post TV
Ce are Armina Andrei de la Insula Iubirii în comun cu Gabi Torje și Cătălin Cazacu? Nu, nu este vorba despre apariția la același post TV
Locul din Italia unde s-a născut celebrul Martini. Ce pot descoperi turiștii acolo
Mediafax
Locul din Italia unde s-a născut celebrul Martini. Ce pot descoperi turiștii acolo
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Adevarul
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Mediafax
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport.ro
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Click.ro
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Digi 24
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
go4it.ro
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.