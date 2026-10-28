De ce Rebecca Toma nu ar participa niciodată în cuplu la Insula Iubirii: „Mi se pare dificil”

Rebecca Toma, una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a vorbit despre experiența trăită în Thailanda, provocările întâlnite în cadrul show-ului și motivele pentru care a ales să accepte acest rol. Tânăra, cunoscută publicului și din participarea la Casa Iubirii, susține că aventura din reality-show a fost una autentică și plină de momente intense.

La doar 24 de ani în momentul filmărilor, Rebecca Toma a fost cea mai tânără ispită în sezonul X al Insulei Iubirii. Originară din Craiova, dar crescută o mare parte din viață în Italia, tânăra și-a făcut deja un nume în televiziune și în mediul online. Într-un interviu acordat recent, aceasta a povestit cum a trăit experiența din Thailanda și ce a determinat-o să accepte provocarea.

Rebecca Toma, despre rolul de ispită

Rebecca Toma a recunoscut că rolul de ispită a venit la pachet cu emoții și incertitudini, mai ales din cauza diferenței de vârstă față de celelalte participante.

„Da, eu am fost pentru prima dată la Insula Iubirii și pot să spun că a fost o provocare foarte interesantă să fiu ispită. Mi-a fost puțin teamă, sincer, pentru că eu am fost cea mai mică dintre fetele ispite. Aveam doar 24 de ani când am filmat, dar între timp am făcut și eu 25 de ani. Mi-a fost puțin teamă că poate nu fac față. Dar, eu cred că m-am descurcat perfect, mai ales pentru o fată de vârsta mea”, a declarat ea pentru Click!.

Prezența sa în emisiune nu a trecut neobservată. Pe parcursul sezonului, Rebecca a fost implicată în mai multe momente tensionate și schimburi de replici aprinse, iar faptul că îl cunoștea deja pe concurentul Ionuț Mocăniță înainte de filmări a stârnit numeroase reacții în rândul participanților.

De ce a ales să participe la „Insula Iubirii”

După experiența din Casa Iubirii, Rebecca spune că și-a dorit să descopere dintr-o perspectivă diferită unul dintre formatele pe care le urmărea de ani de zile la televizor. Potrivit acesteia, pasiunea pentru emisiune a cântărit decisiv în alegerea făcută.

„Mi-am dorit foarte mult pentru că sunt fana emisiunii Insula Iubirii. M-am uitat cred că din sezonul doi și acum îmi doream foarte mult să văd dacă mă pot descurca și eu. Și, dacă tot n-am o relație în prezent, am zis să mă duc acolo ca ispită. Ca și cuplu n-aș fi mers sincer pentru că testul acesta mi se pare dificil. Părerea mea că, dacă treci de testul acesta cu brio de la Insulă, înseamnă că și în realitate totul este ok în cuplul vostru.”

Întrebată dacă este dificil pentru o ispită să influențeze dinamica unui cuplu, Rebecca consideră că rezultatul depinde, în mare măsură, de soliditatea relației și de problemele existente între parteneri.

„Depinde cât de sudat este cuplul respectiv și dacă există probleme acolo. Eu cred că ceea ce contează foarte mult este dacă ai într-adevăr o conexiune reală cu persoana respectivă.”

Experiența din Thailanda a fost autentică și intensă

Rebecca Toma susține că sezonul actual aduce toate ingredientele care au consacrat formatul și spune că legăturile create între participanți au fost reale și au continuat inclusiv după terminarea filmărilor.

„Sezonul acesta a fost unul incendiar pentru că avem și dramă, și iubire, și bârfă, și distracție, și plânsete, și povești de viață. Nu știu pe insula fetelor cum a fost, dar pe insula băieților noi am împărtășit chiar povești personale unii cu alții, ne-am cunoscut mult mai bine ca să zic așa și ne-am apropiat și chiar au rămas anumite legături între noi.”

Tânăra afirmă că perioada petrecută în Thailanda a fost una dintre cele mai memorabile experiențe din viața sa și respinge teoriile potrivit cărora ceea ce se vede pe ecran ar fi regizat.

„Mi-a plăcut toată experiența, nu pot să zic un lucru care nu mi-a plăcut. Am avut mâncare, distracție, muzică și soare, deci practic nu aveai ce să nu-ți placă. Și, nu a fost ca și cum am trăit într-un serial, ca să zic așa, a fost real sută la sută tot ce am trăit acolo. De multe ori primim întrebarea asta: dacă este real sau nu nu este real sută la sută ce se întâmplă acolo?! Este! E o experiență de neuitat pentru toți!”

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