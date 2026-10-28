Ultimele informații despre starea de sănătate a Marinei Voica. Medicii nu o externează: „Nu se simte prea bine”

Ultimele informații despre starea de sănătate a Marinei Voica. Medicii nu o externează: „Nu se simte prea bine”
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Marina Voica rămâne internată în spital /Foto: Social media
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Noi probleme de sănătate pentru Marina Voica. Zilele trecute, artista a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău. Cântăreața, în vârstă de 90 de ani, se află acum sub supraveghere medicală. Laurențiu Cazan a oferit cele mai recente informații despre starea acesteia. Se pare că medicii nu se gândesc să o externeze, iar artista urmează în prezent un tratament strict.

În urmă cu doar câteva zile, Marina Voica a ajuns de urgență la spital. Îndrăgita cântăreață a acuzat o stare accentuată de slăbiciune și episoade severe de amețeală. Medicii au decis internarea acesteia, iar acum artista beneficiază de îngrijirile de care are nevoie.

Cum se simte Marina Voica acum

Laurențiu Cazan a luat recent legătura cu Marina Voica și a oferit noi informații despre starea acesteia. Artista urmează un tratament strict și este monitorizată atent. Medicii au decis să nu o externeze încă și o țin sub observație. Se pare că starea cântăreței nu s-a îmbunătățit.

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„Am vorbit aseară cu ea la telefon, continuă să aibă amețeli, este și cam slăbită, medicii o țin sub observație, e pe tratament. Nu se simte prea bine, încă nu i s-a comunicat când va fi externată, dar e pe mâini bune. Nu am dorit să o țin prea mult de vorbă, are nevoie de odihnă”, a declarat Laurențiu Cazan, potrivit click.ro.

Marina Voica, noi probleme de sănătate /Foto: Social media

Marina Voica, la un pas de moarte

Marina Voica se luptă cu problemele de sănătate de ani de zile. Artista s-a confruntat cu numeroase afecțiuni cardiovasculare și chiar a ajuns de două ori pe masa de operație. Ambele intervenții chirurgicale au fost complexe și i-au salvat viața.

Prima operație pe cord a avut loc în anul 1990, în Rusia, iar cea de-a doua a avut loc în urmă cu cinci ani. În cazul operației din 2021, Marina Voica a fost la un pas de tragedie. Mulți medici au refuzat să facă operația din cauza vârstei înaintate a artistei.

„Dacă nu se opera în Rusia, nu mai trăia, acolo au salvat-o prima oară. Apoi, în urmă cu cinci ani, problemele cardiace au revenit. Singurul cardiolog din țară, care s-a încumetat să o opereze din nou, căci, din cauza vârstei înaintate, risca să moară pe masa de operație, erau șanse mici de supraviețuire, a fost un specialist din Târgu Mureș, un mare fan al muzicii ei. Deci, Marina a trecut prin două mari cumpene în viață”, a mai spus Laurențiu Cazan.

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Foto: Social media

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