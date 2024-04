Marina Voica rupe tăcerea după 40 de ani despre ancheta Securității lui Ceaușescu: ”Nu m-au mângâiat…”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă, ce a avut-o ca invitată pe marea artistă Marina Voica. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, cântăreața a vorbit despre viața sa, despre momentele de glorie ale carierei, dar și despre lucrurile mai puțin plăcute ale vieții. Voce inconfundabilă a muzicii românești a făcut o serie de destăinuiri interesante.

Sâmbătă, 30 martie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitată a fost artista Marina Voica. Ediția a fost una captivantă, în care celebra cântăreață a vorbit despre episoadele frumoase ale vieții sale, dar și despre unele mai negre, pe care însă le-a depășit cu eleganță. Printre altele, aceasta a făcut câteva dezvăluiri și despre momentul în care a fost anchetată la Securitate după fuga în Germania.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Marina Voica a nu s-a sfiit să vorbească nici despre fuga în Germania și nici despre ancheta Securității la care a fost supusă. Cu mult curaj și deschidere, artista în vârstă de 87 de ani a răspuns deschis fiecărei întrebări și a oferit o mulțime de detalii interesante despre ce s-a întâmplat la acea vreme.

Întrebată dacă a suferit din cauza Securității, cântăreața a răspuns fără ezitări.

„Nu, nu, nu! Nu din cauza Securității (…) Eu sunt dintotdeauna interzisă, mă și mir cum m-ați chemat. Atunci când s-a întâmplat asta, s-au luptat toți, și Tudor Vornicu, și alții, să prevină.

Securitatea a fost foarte în regulă. Când m-am întors din Germania, cu Viorel muribund, știam că vin direct în ghearele Securității. Dar nu mi-a păsat, am zis să-l duc la familie, să fie înmormântat, și ce va fi cu mine, nu contează! Sigur, am fost anchetată, dar nu amenințată. Nu m-au mângâiat…

Le-am spus «Să nu credeți că încep să mă smiorcăiesc și să plâng». M-am îmbrăcat frumos, eram încă tânără și frumoasă, erau numai băieți acolo, veniseră s-o vadă pe Marina Voica. Și am zis «Da, am plecat, am cerut azil politic fiindcă așa și așa». Voiam să-mi asigur bătrânețea, eu nu aveam pensie, soțul voia să lucreze… La un moment dat, unul a spus «Doamna, Marina, nici nu știți ce v-am iubit!»”, a spus marea artistă.