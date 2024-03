Marina Voica, una dintre cele mai longevive artiste din România, care, la 87 de ani ai săi, își poartă cu eleganță tinerețea sufletului, a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul celui mai recent episod al podcastului ”Altceva”, pe care-l moderează. Povestea de viață a artistei este impresionantă, dar noi ne oprim acum la un episod pe care Marina l-a povestit amuzată. Este despre șofat!

Marina Voica a dezvăluit că îi place la nebunie să conducă, ba chiar și-a luat un Wolskwagen, ”o broscuță”, cum este cunoscută în termeni populari mașina. A mai spus și cum se comportă în trafic: îi sare imediat țandăra!

Marina Voica este iute la mânie! Doar în trafic: ”Ce înjutături am!”

Înjură, dar ce înjurături are?! Dar să o lăsăm pe Marina Voica să ne povestească.

”Mi-am cumpărat o mașină galben cu negru, o broscuță. Sunt moartă după mașini, toată viața am visat să conduc. Și conduc bine. În trafic înjur, am învățat! Mamă, ce înjurături am! Dar știți ce înjurături?! Înjur în română, în rusă nu se poate, n-am auzit niciodată, familia, nimeni…

Acum, în Rusia se înjură la talk-show-uri, la televizor, dar ce se înjură! Mă gândeam, câteodată, Stalin, unde ești? Groznic ce se întâmplă.

Înjur în mașină, dar cine știe să citească pe buze… Câteodată îmi scapă, așa… Și din nimica toată! Doamne, trebuie să încetez, sunt o doamnă, nu?”, a dezvăluit, amuzată, Marina Voica.

Cine este Marina Voica

Marina Voica s-a născut pe 3 septembrie 1936 în Ivanovo, RSFS Rusă, URSS și a ajuns una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică ușoară din România.

A fost pusă în dilemă când era adolescentă, să aleagă între muzică, gimnastică și economie. A ales să urmeze cursurile Facultătii de Finanțe și Credit de la Moscova. După absolvire, s-a stabilit, definitiv, în România, unde s-a angajat la ADAS.

S-a lansat pe plan muzical în emisiunea „Tinere talente”, a lui Valeriu Lazarov, în 1960, iar de atunci, drumul ei a fost un permanent urcuș.

