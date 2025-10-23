Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul

Marina Voica este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Aceasta continuă să impresioneze publicul prin energie și eleganță chiar și la vârsta de 89 de ani. Artista a oferit detalii interesante despre stilul de viață sănătos pe care îl urmează.

Marina Voica a vorbit despre cum reușește să se mențină sănătoasă, plină de energie și mereu pregătită să își bucure fanii cu muzica ei. Artista a recunoscut că duce un stil de viață echilibrat și nu face excese.

Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani

Chiar dacă mulți au observat că a mai slăbit în ultima vreme, ea susține că se simte foarte bine, iar hainele îi vin ca pe un fotomodel. De asemenea, artista care a devenit celebră cu piesa „Și, afară, plouă, plouă”, are o adevărată colecție de haine și de încălțăminte.

„Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu. Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”, spune Marina Voica, pentru Click!

Mai mult decât atât, fiecare apariție a Marinei Voica pe scenă, este foarte bine gândită. Artista a mai precizat că nu dă foarte mulți bani pe haine și preferă să poarte rochiile pe care le ține în dulap și de care nu se poate despărți.

„Eu țin la cochetărie, la eleganță. Și la Festivalul de la Mamaia m-am prezentat impecabil pe scenă, ținuta aceea, în alb-negru, a fost făcută după gustul meu. Nu mă îmbracă niciun designer și nu mă coafează niciun stilist. Eu îmi cumpăr hainele și tot singură mi le și combin, aici e, de fapt, marea artă! Achiziționez, dacă îmi place ceva, dar nu dau bani mulți pe ținute. Iar din clipa în care am cumpărat o bluză sau o rochie, mă bucur o săptămână. Așa-mi păstrez și buna-dispoziție. Am foarte multe haine, rochii, pantofi, și, chiar dacă stau, pe acolo, în dulap, mulți ani, prăfuite, nu mă pot despărți de ele. Pentru că, atenție, moda revine! În plus, sunt invitată la multe evenimente, le mai scot și, pac, le mai combin, ca să fie ținute diferite. Nu dau lucrurile vechi și nu le arunc ușor, chiar dacă unele nu le port cu anii. Așa arăt mereu elegantă, cu investiții mici”, a mai dezvăluit Marina Voica.

