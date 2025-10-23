Acasă » Știri » Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul

Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul

De: Mirela Loșniță 23/10/2025 | 14:52
Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani. Artista a dezvăluit secretul
Sursă foto: Facebook

Marina Voica este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Aceasta continuă să impresioneze publicul prin energie și eleganță chiar și la vârsta de 89 de ani. Artista a oferit detalii interesante despre stilul de viață sănătos pe care îl urmează.

Marina Voica a vorbit despre cum reușește să se mențină sănătoasă, plină de energie și mereu pregătită să își bucure fanii cu muzica ei. Artista a recunoscut că duce un stil de viață echilibrat și nu face excese.

Cum se menține în formă Marina Voica, la 89 de ani

Chiar dacă mulți au observat că a mai slăbit în ultima vreme, ea susține că se simte foarte bine, iar hainele îi vin ca pe un fotomodel. De asemenea, artista care a devenit celebră cu piesa „Și, afară, plouă, plouă”, are o adevărată colecție de haine și de încălțăminte. 

„Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu. Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”,  spune Marina Voica, pentru Click!

Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt la mare căutare
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Mai mult decât atât, fiecare apariție a Marinei Voica pe scenă, este foarte bine gândită. Artista a mai precizat că nu dă foarte mulți bani pe haine și preferă să poarte rochiile pe care le ține în dulap și de care nu se poate despărți.

„Eu țin la cochetărie, la eleganță. Și la Festivalul de la Mamaia m-am prezentat impecabil pe scenă, ținuta aceea, în alb-negru, a fost făcută după gustul meu. Nu mă îmbracă niciun designer și nu mă coafează niciun stilist. Eu îmi cumpăr hainele și tot singură mi le și combin, aici e, de fapt, marea artă! Achiziționez, dacă îmi place ceva, dar nu dau bani mulți pe ținute. Iar din clipa în care am cumpărat o bluză sau o rochie, mă bucur o săptămână. Așa-mi păstrez și buna-dispoziție. Am foarte multe haine, rochii, pantofi, și, chiar dacă stau, pe acolo, în dulap, mulți ani, prăfuite, nu mă pot despărți de ele. Pentru că, atenție, moda revine! În plus, sunt invitată la multe evenimente, le mai scot și, pac, le mai combin, ca să fie ținute diferite. Nu dau lucrurile vechi și nu le arunc ușor, chiar dacă unele nu le port cu anii. Așa arăt mereu elegantă, cu investiții mici”, a mai dezvăluit Marina Voica.

Cum arată Marina Voica, la 89 de ani? ”Este fenomen

Vedeta din România care și-a pregătit locul de veci: „Să veniți la înmormântarea mea”

Tags:
Iți recomandăm
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Știri
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Știri
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE...
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt la mare căutare
Gandul.ro
Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”
Adevarul
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de...
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este...
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Antena 3
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota...
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Digi 24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas doar cu poza ei”
kanald.ro
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas...
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul,...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e...
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
go4it.ro
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău...
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea....
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial...
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor:...
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Go4Games
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o...
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
evz.ro
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a...
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
Gandul.ro
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu:
radioimpuls.ro
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu:...
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat...
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League....
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție
Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție
Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, ...
Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi
Sarkozy are viață grea la închisoare! Trei deținuți au fost preluați de poliție, după ce i-au ...
Sarkozy are viață grea la închisoare! Trei deținuți au fost preluați de poliție, după ce i-au lansat amenințări cu moartea
Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu! Detalii uluitoare au ieșit la iveală
Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu! Detalii uluitoare au ieșit la iveală
Vezi toate știrile
×